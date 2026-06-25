快訊

雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：總預算案還沒過 正值雨季拿什麼錢救災

中央社／ 南投縣25日電

總統賴清德今天在南投縣表示，今年中央政府總預算案還沒通過，希望盡速通過，台灣正值雨季，颱風季也將至，中央政府總預算案還沒過，若發生災害，「中央拿什麼錢去救災」。

國營台灣鐵路股份有限公司、交通部觀光署今天在南投縣水里鄉車埕火車站舉辦集集線全線復駛通車典禮，總統賴清德、交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、南投縣政府祕書長李良珠、民進黨立委羅美玲及陳素月、國民黨立委游顥、水里鄉長葉銘豐等人出席。

總統賴清德致詞表示，台灣與美國關稅談判，爭取到茶葉銷到美國零關稅，非常不容易；很多人以為中國仍是台灣農產品最大銷售國，但不是如此，中國雖然市場很大，但從20、30年前，台灣很多農民到中國耕作，技術與品種都帶過去，已與台灣農產品形成競爭。

賴總統說，中國對台灣農產品政策改變，三不五時就指台灣農產品不合衛生與檢驗規定而停止進口，最近更取消34項農產品零關稅，如台東釋迦關稅便達29%，加上中國也種植很多、各式農產，造成競爭困難。

總統說，目前台灣水果最大銷售國家是日本、台灣農產品銷售最多國家是美國，因此，政府與美國談判爭取到很好利益，包含茶葉、芒果、蝴蝶蘭等銷往美國零關稅，就是希望台灣農產、工商業產品銷往全世界，最近台灣芒果銷到法國售價很貴，就是要走的方向。

賴總統表示，談到茶產業，南投縣長許淑華願意解決長期垃圾問題值得肯定，但是否只有興建焚化爐一種方式，這不一定，民進黨南投縣長參選人温世政醫師提出「雞尾酒療法」，就是化整為零、不必新蓋一座垃圾焚化爐，就可解決南投縣垃圾問題。

賴總統也表示，2015年、時任總統馬英九任期最後一年，南投縣從中央獲得中央統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款這3種共新台幣165億元，去年中央共給南投縣279億元，相較2015年增加114億元，今年又比去年增加23億元，中央給南投縣政府的經費首次超過300億元，勉勵南投縣政府好好把握經費推動建設。

總統表示，今年的中央政府總預算案還沒通過，今天典禮有朝野立委在場，希望總預算案一定要盡速通過，今年清明節過了、端午節粽子吃了，台灣正值雨季，颱風季也將來臨，但中央政府總預算案還沒過，若發生災害，「中央拿什麼錢去救災」。

賴總統說，行政院主計總處先前公布今年經濟成長率預測上調達9.64%，若中央政府總預算案如期通過，台灣經濟會更好，希望立法院不分朝野，支持總預算案通過，讓各地都受惠，經濟也可更好。

南投縣 羅美玲 陳世凱

延伸閱讀

綠批在野卡總預算救災金無法動支 國民黨團：滿手預算惡意欺騙

綠指擋預算卡災害準備金 藍嗆惡意抹黑

國民黨：民進黨拿天災當相罵本 不副署財劃法才是拖累地方防災根源

【重磅快評】抹紅鳳梨釋迦 梁文傑是在說賴清德的力挺錯了？

相關新聞

新青安2.0將出爐 財政部：檢討貸款總額、利率、寬限期 嚴查人頭戶

針對新青安房貸方案2.0，財政部政務次長陳勇勝指出，新青安上路至今已啟動多項防弊措施，未來將訂定更周延的條件與監管方式，包括落實人頭戶查核管控、檢討貸款總額、寬限期、利率及年限等內容，方案完成後將提報行政院，並對外公布。

台灣芒果紅到法國 農業部：德、荷、義都來洽詢訂單

台灣愛文芒果成功外銷法國、英國，行政院會今日開會時，與會首長前也特地擺出芒果禮盒。農業部指出，目前廠商陸續回報，德國、荷蘭、義大利都有洽詢訂單，期待多元外銷農產品市場能持續擴大發酵。

6月底前大調公務員專業加給？ 人事總處：綜合評估中

行政院人事總處人事長蘇俊榮預告，6月底前將大幅調整公務員專業加給表。人事總處給與福利處專委林志育說，人事總處正在綜合評估經濟成長率、國民所得、消費者物價指數、薪資與政府財政狀況，配合中央政府總預算編列期程，做審慎研議，公務員專業加給的部分也會納入通盤評估，會加快腳步盡早提出方案。

全台多處豪大雨 賴總統籲朝野速審總預算讓防災整備如期推動

鋒面接近及西南風增強影響，部分縣市出現強降雨。賴清德總統今天在臉書表示，面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，也需要穩定的財政支持。他要再次呼籲立法院朝野各黨團，盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。

憂萬里溪堰塞湖78萬公噸蓄水溢流 花蓮7村里今完成預防性撤離

花蓮縣萬里溪堰塞湖最快將在48小時內溢流，鳳林鎮、萬榮鄉公所已啟動7村里保全戶預防性撤離。農業部林保署長林華慶說，安置地點已準備完成，今天下午就能完成預防性撤離；此外，行政院顧問李孟諺、政務委員季連成分別將於今日、明日前往花蓮坐鎮給予防災指導。

政院修法 未成年子女免稅額增50% 婚育家庭享房地稅優惠

為因應國內少子女化，行政院會今日通過相關修法，養率未成年子女免稅額加碼50％，自2026年元旦起適用，粗估有237萬人受益、減稅利益約80億元；此外，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地得再減免房屋稅、地價稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。