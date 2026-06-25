賴總統：總預算案還沒過 正值雨季拿什麼錢救災

總統賴清德今天在南投縣表示，今年中央政府總預算案還沒通過，希望盡速通過，台灣正值雨季，颱風季也將至，中央政府總預算案還沒過，若發生災害，「中央拿什麼錢去救災」。

國營台灣鐵路股份有限公司、交通部觀光署今天在南投縣水里鄉車埕火車站舉辦集集線全線復駛通車典禮，總統賴清德、交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、南投縣政府祕書長李良珠、民進黨立委羅美玲及陳素月、國民黨立委游顥、水里鄉長葉銘豐等人出席。

總統賴清德致詞表示，台灣與美國關稅談判，爭取到茶葉銷到美國零關稅，非常不容易；很多人以為中國仍是台灣農產品最大銷售國，但不是如此，中國雖然市場很大，但從20、30年前，台灣很多農民到中國耕作，技術與品種都帶過去，已與台灣農產品形成競爭。

賴總統說，中國對台灣農產品政策改變，三不五時就指台灣農產品不合衛生與檢驗規定而停止進口，最近更取消34項農產品零關稅，如台東釋迦關稅便達29%，加上中國也種植很多、各式農產，造成競爭困難。

總統說，目前台灣水果最大銷售國家是日本、台灣農產品銷售最多國家是美國，因此，政府與美國談判爭取到很好利益，包含茶葉、芒果、蝴蝶蘭等銷往美國零關稅，就是希望台灣農產、工商業產品銷往全世界，最近台灣芒果銷到法國售價很貴，就是要走的方向。

賴總統表示，談到茶產業，南投縣長許淑華願意解決長期垃圾問題值得肯定，但是否只有興建焚化爐一種方式，這不一定，民進黨南投縣長參選人温世政醫師提出「雞尾酒療法」，就是化整為零、不必新蓋一座垃圾焚化爐，就可解決南投縣垃圾問題。

賴總統也表示，2015年、時任總統馬英九任期最後一年，南投縣從中央獲得中央統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款這3種共新台幣165億元，去年中央共給南投縣279億元，相較2015年增加114億元，今年又比去年增加23億元，中央給南投縣政府的經費首次超過300億元，勉勵南投縣政府好好把握經費推動建設。

總統表示，今年的中央政府總預算案還沒通過，今天典禮有朝野立委在場，希望總預算案一定要盡速通過，今年清明節過了、端午節粽子吃了，台灣正值雨季，颱風季也將來臨，但中央政府總預算案還沒過，若發生災害，「中央拿什麼錢去救災」。

賴總統說，行政院主計總處先前公布今年經濟成長率預測上調達9.64%，若中央政府總預算案如期通過，台灣經濟會更好，希望立法院不分朝野，支持總預算案通過，讓各地都受惠，經濟也可更好。