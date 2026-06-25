民團憂遊蕩動物威脅生態 籲建立跨縣市治理機制

為野生動物而走行動聯盟等民間團體今天召開記者會，以小穿山甲等野生動物屢遭遊蕩犬攻擊致死為例，越來越多科學證據顯示，遊蕩動物造成淺山棲地的生態威脅，呼籲政府將生態熱區管理措施法制化、建立跨縣市單位生態治理機制。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸、屏東科技大學野生動物保育研究所研究助理劉仲景、台灣石虎保育協會常務監事王泳心、野灣野生動物保育協會秘書長綦孟柔、台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯，在立法院召開「小穿山甲過半數來不及長大，遭遊蕩犬殺」記者會。

與會民團表示，屏科大野保所助理教授孫敬閔團隊揭露，自2022年至今，於台南、高雄山區追蹤10隻幼年穿山甲，其中有6隻確認因犬隻攻擊死亡，若以已知死亡原因計算，犬攻擊占已知死亡原因超過8成。

與會學者及保育團體指出，犬攻擊問題並非僅存在於穿山甲，石虎、草鴞、白鼻心、山羌等淺山野生動物，同樣長期受到威脅，已成為台灣生物多樣性保育的重要挑戰。面對持續增加的科學證據，相關管理措施不應停留於末端救傷與個案處理，應從遊蕩動物源頭管理、生態熱區治理及跨機關協調等面向著手。

李宗宸表示，聯盟主張建立明確法源依據，於生態熱區內落實禁餵、捕捉及不回置、強力取締放養等措施，降低遊蕩犬貓對保育物種的威脅，並由中央主管機關協調熱區周邊縣市建立共同管理機制，強化跨單位分工，避免行政界線上的保育漏洞。

關於生態熱區犬貓管理涉及捕捉、收容、執法與監測等工作，李宗宸建議，中央政府及各縣市首長應提供足夠人力、經費與收容量能，協助第一線單位執行，避免將所有責任與壓力留給基層承擔。