全台多處豪大雨 賴總統籲朝野速審總預算讓防災整備如期推動

鋒面接近及西南風增強影響，部分縣市出現強降雨。賴清德總統今天在臉書表示，面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，也需要穩定的財政支持。他要再次呼籲立法院朝野各黨團，盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。

賴總統表示，受到颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，全台各地出現明顯雨勢，部分地區也傳出積淹水與災情。未來幾天天氣仍不穩定，我要提醒國人朋友提高警覺，做好防颱、防汛準備。

賴總統說，目前，相關部會都已進入戒備狀態，持續掌握各地雨勢、水情、路況與災害風險。請大家隨時留意中央氣象署與地方政府發布的最新預報及警戒資訊，避免前往山區、海邊、溪流及低窪地區；外出時注意自身安全，不要冒險涉水，也不要強行通過積水路段。

賴總統表示，面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，也需要穩定的財政支持。他要再次呼籲立法院朝野各黨團，盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。

賴總統表示，政府會持續緊盯天氣變化，做好應變工作，也會確保防災、救災與民生支持即時到位。