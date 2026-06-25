政院修法 未成年子女免稅額增50% 婚育家庭享房地稅優惠

為因應國內少子女化，行政院會今日通過相關修法，養率未成年子女免稅額加碼50％，自2026年元旦起適用，粗估有237萬人受益、減稅利益約80億元；此外，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地得再減免房屋稅、地價稅。

行政院今日通過財政部擬具「所得稅法」第17條、第126條修正草案、「房屋稅條例」第5條之1、第6條修正草案及「土地稅法」第17條之1、第19條修正草案，通過後草案將送立法院審議，力拚明年上路。

所得稅法修法方面，扶養未成年子女免稅額將增加50%，且不排富，即每名免稅額自現行10.1萬元提高至15.15萬元，預估受益人數為237萬人、減稅利益約80億元。財政部指出，若完成立法程序，預計追溯自115年度適用，116年5月報稅時即可列報減除。

財政部指出，未成年子女免稅額與幼兒學前特別扣除額可疊加適用，115年度免繳稅門檻將有感提升。三口之家符合租屋且育有1名6歲以下子女，115年度年所得140.95萬元以下免繳稅，四口之家符合租屋自助且育有2名6歲以下子女，115年度年所得178.6萬元以下免繳稅。

房屋稅條例、土地稅法部分，修法授權地方政府對符合住宅法第4條規定「新婚2年內」或「育有未成年子女」的婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地，得再減免房屋稅及地價稅，預估100萬戶以上受益，減稅利益達50億元至75億元。