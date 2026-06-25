綠指擋預算卡災害準備金 藍嗆惡意抹黑

汛期來臨，朝野攻防災害準備金議題。民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，天災不會等立法院，是什麼心態，把救命錢擋在立法院不審。國民黨團書記長林沛祥說，依法政府有近3兆元總預算可合法動用，救災錢一分不少，民進黨惡意抹黑。

民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，媒體詢問有關新台幣170億元的災害準備金議題。莊瑞雄表示，災害來臨時，最需要的就是政府資源支持老百姓，行政院早就把115年度中央政府總預算案送到立法院審議，但迄今已延宕301天，天災不會等立法院，也不會等預算，到底是什麼樣的心態，要把救命錢擋在立法院不審。

莊瑞雄也點名多位參選地方縣市長的國民黨立委，希望他們讓政府有更大的資源，當天然災害發生時可以協助民眾，也呼籲在野黨要聽進去，預算真的是卡在立法院，「天災是不等你的」。

對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥透過新聞稿表示，民進黨惡意抹黑，115年度總預算案金額高達新台幣3兆350億元。依預算法規定，總預算未通過時，「履行法定義務支出」與「既有延續性計畫」皆可覈實動支。災害防救法也明文規定，各級政府救災經費不敷使用，得視需要「移緩濟急」支應，根本不受預算法限制。

林沛祥指出，針對治水、TPASS、生育補助等38項具急迫性的計畫，立法院早在3月便通過「新興計畫先行動支案」，放行行政院先行動支約718億元。民進黨政府現在手頭上就有近3兆元的總預算可以合法動用，救災錢一分不少，民進黨卻刻意隱瞞法規，混淆預算機制，用謊言恐嚇人民。

林沛祥表示，預算卡關的根本原因，在於行政院傲慢濫權，拒不編列立法院三讀通過的法定預算，如原住民禁伐補償、公糧收購、軍人加薪等，國民黨團依法嚴審是捍衛「依法行政」，民進黨政府做賊喊抓賊，企圖用災害準備金轉移焦點，掩蓋自身的違法與無能。