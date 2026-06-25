電子煙納入刑事責任 製販最重關7年！衛福部六大重點全面封堵漏洞

為遏止「依托咪酯」等毒品藉由電子煙流竄，並強化源頭管理，行政院院會今日通過「菸害防制法」部分條文修正草案，未來除製造、輸入、販賣及供應電子煙等違法行為全面加重刑責外，首次將「持有電子煙及其組合元件」納入處罰，只要持有即可能面臨沒入及新台幣3萬元至10萬元罰鍰。

國健署長沈靜芬表示，近年來依托咪酯等新興毒品常透過電子煙載具吸食，增加毒駕風險，也讓電子煙管理面臨新挑戰。修法以「源頭阻絕、流通封堵、末端管理」為核心，從製造、輸入、販售到使用及持有，建立更完整的管制制度，並同步強化網路平台管理及檢舉制度，展現從源頭到末端全面封堵電子煙的決心。

沈靜芬表示，「菸害防制法」修法共有六大重點。首先，指定菸品（如加熱菸）必要組合元件將比照菸品管理，包括須標示警示圖文、僅限合法販菸場所販售，不得任意展示或販售。

其次，電子煙等類菸品及未經健康風險評估審查核定的指定菸品，首度將「持有」納入行政罰，處3萬元至10萬元罰鍰。原本僅針對使用電子煙開罰，未來也將提高至相同額度。不過考量民眾仍需時間處理違法物品，修法設有1個月緩衝期，期間查獲雖仍會沒入，但不予裁罰。

針對供應鏈，修法也大幅提高刑責。沈靜芬指出，製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙等類菸品，未來全面改採刑事處罰，依違法情節及查獲數量分級處罰，重大案件最高可處7年有期徒刑，併科500萬元以下罰金，並新增未遂犯及法人併罰規定，盼藉此從源頭切斷非法利益。

考量部分國家仍合法販售電子煙，修法也針對旅客入境攜帶電子煙訂定新規範，若入境旅客攜帶5件以下、總淨重500公克以下電子煙，將處20萬元至100萬元行政罰。若一年內再犯，則改以刑罰論處，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。

網路販售也是此次修法重點之一。沈靜芬強調，因違法電子煙資訊多透過社群平台及網路快速傳播，修法明定網路平台業者應負管理責任，包括限制接取、停止網域解析、保存相關資料等措施，避免違法廣告及販售資訊持續擴散，強化數位平台自主管理責任。

另一方面，為鼓勵全民參與查緝，修法新增檢舉獎勵制度，未來針對違法製造、輸入電子煙及未經健康風險評估指定菸品案件，民眾檢舉查證屬實後，可依法獲得獎勵，藉由全民共同監督，提高查緝效率。

「菸害防制法」自112年修正上路以來，截至目前已查獲違法網站6512件、違法網域名稱636件，平均可在1至2日內完成違法資訊下架，顯示科技監測與跨部會合作已有一定成效，但仍因供應鏈隱蔽化、持有無法可罰及網路販售快速擴散等問題，促使政府進一步推動此次修法，期望補足現行制度漏洞。

沈靜芬表示，修正草案後續將送立法院審議，將持續與朝野黨團溝通，並透過宣導協助民眾了解新制內容，期盼盡速完成修法，全面防堵電子煙及相關毒品危害，兼顧國民健康與公共安全。