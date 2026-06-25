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政院修法 未成年子女免稅額115年增至15.15萬

中央社／ 台北25日電

政院卓榮泰今天表示，為減輕婚育家庭壓力，政院通過所得稅法等3項修法，自115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%至新台幣15.15萬元，明年5月申報所得稅可適用。另授權地方政府對婚育家庭成員持有的全國單一自住房屋以及其座落土地，得適當減免房屋稅與地價稅。

針對未成年子女免稅額調整，財政部預估受益人數270萬人、減稅利益80億元；而在婚育住宅減稅，估有100萬戶以上受益，減稅利益達50億元至75億元。

總統府日前公布「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，政院已陸續提出修法，將現行8週產假延長至12週、7日陪產假延長為14日並由政府負擔相關延長措施的薪資，同時將育兒留停6+3個月、育嬰假升級為育兒假等入法。

行政院會今天通過財政部擬具的「所得稅法」第17條、第126條修正草案、「房屋稅條例」第5條之1、第6條修正草案及「土地稅法」第17條之1、第19條修正草案，將函請立法院審議。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，為減輕婚育生活壓力，政院通過所得稅法等3法修正草案，協助婚育家庭全方位減輕負擔，政府正全力完成相關法制與行政準備。

卓榮泰說，這次修正所得稅法自115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%；在房屋稅條例與土地稅修正方面，則授權地方政府對婚育家庭成員持有的全國單一自住房屋以及其座落土地，得適當減免房屋稅、地價稅，實質減輕婚育家庭經濟負擔，建構全方位家庭支持體系。

免稅額 政院 卓榮泰

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