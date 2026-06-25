舊振南翻轉產業想像 從「賣餅人」變成「說文化的人」

創立於1890年的「舊振南」，在台灣人的生命歲月裡，不只是有餅香，更是一幅綿延了136年的常民生活畫卷。然而，西式烘焙當道，歲時祭儀逐漸淡出人們的日常，傳統漢餅正面臨著「文化脈絡斷裂」的失重危機。舊振南沒有選擇在老字號的招牌下偏安守成，而是化身為「文化守護者」，主動將漢餅技藝帶進大學學院、化為常民教材、轉作孩童繪本。

舊振南不只保存一門技藝，更成功建立一套「文化教育化」的模式，讓百年漢餅從師徒經驗，逐步走向學院體系與公共教育，也因此獲得第三屆聯經人文企業獎「教育提升傑出獎與創新特別獎」的肯定。

從產品製造到文化永續 越在地，越國際

舊振南總經理李立元坦言，當前傳統產業最大的危機不是市場萎縮，而是文化斷層。年輕一代在西方烘焙文化的浸潤下長大，對漢餅感到陌生，問題往往不只是口味不合，而是生命經驗與文化脈絡的斷裂。

過去漢餅與華人社會的人生禮俗密不可分。婚嫁有喜餅、中秋有月餅、祭祀有糕餅，每一塊餅都對應著不同的人生階段與情感連結。

但當家庭結構改變、節慶儀式簡化，這些文化脈絡也逐漸淡化。

對企業而言，若只專注於產品創新，或許能解決短期市場問題；但若無法讓下一代理解其文化價值，再好的產品終究可能失去存在的理由。

「我們其實不擔心沒有人吃餅，而是擔心沒有人理解漢餅。」李立元表示，「我們必須從『賣餅的人』，變成『說文化的人』。」

「越在地，越國際（Taste Local, Link Global）。」舊振南團隊重新盤點品牌定位，將「文化永續」視為企業的重要使命。對舊振南而言，漢餅不只是味道，更是一種與歲時節慶、土地風土、家族記憶相關的文化載體。企業不能只聚焦於產值與銷售，更必須肩負起「文化永續」的社會使命，用現代的語言，重新拉近下一代與傳統文化的情感距離。

這也成為後來大規模投入教育體系的起點。

「我們不擔心沒有人吃餅，而是擔心沒有人理解漢餅。」李立元總經理表示，企業除了創新產品，更肩負傳承文化、縮短世代距離的使命。（圖/舊振南提供）

把老師傅的手感 變成學校的課程

過去漢餅產業高度仰賴師徒制傳承，老師傅「看手感」、「憑經驗」的技藝雖珍貴，卻也面臨難以複製與人才斷層的危機。

於是，舊振南與國立高雄餐旅大學等餐飲科系展開深度合作，邀請資深師傅走入校園授課，並透過產學合作模式，將這些「只能意會、不能言傳」的私密經驗重塑為系統化、可複製的專業知識。

從油皮延展性、餡料比例到烘焙製程，逐步結合食品科學與標準化流程，建立完整課程架構。課程設計上還特別強調「老靈魂與新創意並存」。除了教授傳統工法，也鼓勵學生從設計、美學、地方食材與當代生活中重新詮釋漢餅。

學生學的不只是「做餅」，而是如何理解這塊餅背後的歷史、風土與文化價值。

截至目前，舊振南已與全台超過60所學校合作，建立種子教師培訓機制，培育超過10位種子教師，並影響超過500位學生投入漢餅文化學習與創新實踐。

同時，他們也打破傳統糕餅工廠油膩、全憑感覺的刻板印象，將生產基地全面升級為符合國際最高規格認證（FSSC 22000、HACCP、全台首家無麩質認證）的現代化工廠，吸引更多的年輕人加入。

2019年，舊振南出版了中英文雙語的《漢餅》一書，大方將許多同業視為商業機密的秘方與製程慷慨公諸於世。談及這項外界看似冒險的舉動，舊振南總經理李立元豁達地笑說：「很多同業怕秘方被偷，但我們的看法是，文化是屬於社會大眾的。如果下一代年輕人不認識漢餅文化，甚至根本不吃漢餅了，守著秘方又有何用？」這種不藏私的胸懷，反而吸引了更多國際旅人與年輕人的好奇與體驗。

舊振南與國立高雄餐旅大學等餐飲科系展開深度合作，讓漢餅文化開枝散葉。（圖/舊振南提供）

創新不是改變漢餅 而是讓更多人願意接近

除了在課堂上播種，舊振南自2019年起，連續多年舉辦「漢餅創作競賽」，至今已累計超過160組大專院校團隊投身其中，催生了近40件令人耳目一新的創作作品。

在年輕創作者的手中，漢餅展現出多元的新風貌。學生們大膽地將台灣在地水果融入傳統漢餅，結合茶文化與精緻法式甜點的概念；亦有人重新解構包裝與食用情境，讓漢餅以新姿態走進年輕人的「日常生活」。

近期，舊振南更推出了一項驚艷的嘗試，將漢餅與現代人喜愛的義式冰淇淋（Gelato）進行跨界融合。他們將綠豆椪獨特的風味作為冰淇淋的基底，再將酥脆的漢餅餅皮化作精緻的配料撒在冰淇淋上。這種既保留了經典舌尖記憶，又充滿現代感的新型態點心，證明了傳統只要經過用心的轉譯，也能成為時尚流行。

舊振南將漢餅與義式冰淇淋（Gelato）創新融合，碰撞出新滋味。（圖/聯經人文企業獎提供）

漢餅文化館 種下文化永續的種子

2016年成立的漢餅文化館，則成為舊振南另一個重要的人文實驗場。

館內不以品牌歷史為主角，而是透過展覽、故事與五感體驗課程，帶領民眾認識漢餅背後的歲時節慶、禮俗與生活文化。

舊振南編撰了漢餅文化繪本與兒童教材、邀請偏鄉與弱勢學童免費參訪漢文文化館。「我們希望把複雜的禮俗文化，轉化為孩子也能理解的故事語言。這些內容不只談糕餅，更從家庭、節慶、情感與土地切入，讓孩子從中找到自己的根。」

對孩子而言，他們帶走的不只是一塊自己做的餅；而是一段關於土地、家庭與文化的記憶。與高雄兒童美術館長達十多年的合作，運用說故事與藝術的力量影響了無數家庭，每年吸引數千人次參與，永續影響力驚人。

有趣的是，這種教育帶來了意想不到的「反向傳播」。許多小學生在文化館做完餅、拿著學習單回家後，反而開始興致勃勃地向爸爸媽媽講述漢餅與傳統節慶的故事。「原本是阿公阿嬤講給孫子聽的故事，現在變成了孩子回去影響父母。」李立元欣慰地說。

人文企業的價值在於替下一代留下什麼

從手藝精湛的「老字號」糕餅鋪，到一個充滿人文底蘊的「文化品牌」，舊振南走出一條非一般食品企業的轉型成長之路。

從產學合作、種子教師培育，到文化館、繪本出版與公益推廣，舊振南逐步建構出一套完整的文化教育生態系，證明了「老靈魂」與「新創意」從非對立，傳統技藝能在現代教育與商業創新中，開出最美麗的花朵。

當企業開始思考的不只是產品銷售，而是下一代是否仍能理解這塊土地的文化記憶時，人文價值便有了更具體的意義。