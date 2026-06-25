快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

舊振南翻轉產業想像 從「賣餅人」變成「說文化的人」

聯合新聞網／ 撰文：聯經人文企業獎
舊振南透過展覽、故事與五感體驗，讓孩子認識漢餅背後的歲時節慶、禮俗與生活文化。（圖/舊振南提供）
舊振南透過展覽、故事與五感體驗，讓孩子認識漢餅背後的歲時節慶、禮俗與生活文化。（圖/舊振南提供）

創立於1890年的「舊振南」，在台灣人的生命歲月裡，不只是有餅香，更是一幅綿延了136年的常民生活畫卷。然而，西式烘焙當道，歲時祭儀逐漸淡出人們的日常，傳統漢餅正面臨著「文化脈絡斷裂」的失重危機。舊振南沒有選擇在老字號的招牌下偏安守成，而是化身為「文化守護者」，主動將漢餅技藝帶進大學學院、化為常民教材、轉作孩童繪本。

舊振南不只保存一門技藝，更成功建立一套「文化教育化」的模式，讓百年漢餅從師徒經驗，逐步走向學院體系與公共教育，也因此獲得第三屆聯經人文企業獎「教育提升傑出獎與創新特別獎」的肯定。

從產品製造到文化永續 越在地，越國際

舊振南總經理李立元坦言，當前傳統產業最大的危機不是市場萎縮，而是文化斷層。年輕一代在西方烘焙文化的浸潤下長大，對漢餅感到陌生，問題往往不只是口味不合，而是生命經驗與文化脈絡的斷裂。

過去漢餅與華人社會的人生禮俗密不可分。婚嫁有喜餅、中秋有月餅、祭祀有糕餅，每一塊餅都對應著不同的人生階段與情感連結。

但當家庭結構改變、節慶儀式簡化，這些文化脈絡也逐漸淡化。

對企業而言，若只專注於產品創新，或許能解決短期市場問題；但若無法讓下一代理解其文化價值，再好的產品終究可能失去存在的理由。

「我們其實不擔心沒有人吃餅，而是擔心沒有人理解漢餅。」李立元表示，「我們必須從『賣餅的人』，變成『說文化的人』。」

「越在地，越國際（Taste Local, Link Global）。」舊振南團隊重新盤點品牌定位，將「文化永續」視為企業的重要使命。對舊振南而言，漢餅不只是味道，更是一種與歲時節慶、土地風土、家族記憶相關的文化載體。企業不能只聚焦於產值與銷售，更必須肩負起「文化永續」的社會使命，用現代的語言，重新拉近下一代與傳統文化的情感距離。

這也成為後來大規模投入教育體系的起點。

「我們不擔心沒有人吃餅，而是擔心沒有人理解漢餅。」李立元總經理表示，企業除了創新產品，更肩負傳承文化、縮短世代距離的使命。（圖/舊振南提供）
「我們不擔心沒有人吃餅，而是擔心沒有人理解漢餅。」李立元總經理表示，企業除了創新產品，更肩負傳承文化、縮短世代距離的使命。（圖/舊振南提供）

把老師傅的手感　變成學校的課程

過去漢餅產業高度仰賴師徒制傳承，老師傅「看手感」、「憑經驗」的技藝雖珍貴，卻也面臨難以複製與人才斷層的危機。

於是，舊振南與國立高雄餐旅大學等餐飲科系展開深度合作，邀請資深師傅走入校園授課，並透過產學合作模式，將這些「只能意會、不能言傳」的私密經驗重塑為系統化、可複製的專業知識。

從油皮延展性、餡料比例到烘焙製程，逐步結合食品科學與標準化流程，建立完整課程架構。課程設計上還特別強調「老靈魂與新創意並存」。除了教授傳統工法，也鼓勵學生從設計、美學、地方食材與當代生活中重新詮釋漢餅。

學生學的不只是「做餅」，而是如何理解這塊餅背後的歷史、風土與文化價值。

截至目前，舊振南已與全台超過60所學校合作，建立種子教師培訓機制，培育超過10位種子教師，並影響超過500位學生投入漢餅文化學習與創新實踐。

同時，他們也打破傳統糕餅工廠油膩、全憑感覺的刻板印象，將生產基地全面升級為符合國際最高規格認證（FSSC 22000、HACCP、全台首家無麩質認證）的現代化工廠，吸引更多的年輕人加入。

2019年，舊振南出版了中英文雙語的《漢餅》一書，大方將許多同業視為商業機密的秘方與製程慷慨公諸於世。談及這項外界看似冒險的舉動，舊振南總經理李立元豁達地笑說：「很多同業怕秘方被偷，但我們的看法是，文化是屬於社會大眾的。如果下一代年輕人不認識漢餅文化，甚至根本不吃漢餅了，守著秘方又有何用？」這種不藏私的胸懷，反而吸引了更多國際旅人與年輕人的好奇與體驗。

舊振南與國立高雄餐旅大學等餐飲科系展開深度合作，讓漢餅文化開枝散葉。（圖/舊振南提供）
舊振南與國立高雄餐旅大學等餐飲科系展開深度合作，讓漢餅文化開枝散葉。（圖/舊振南提供）

創新不是改變漢餅 而是讓更多人願意接近

除了在課堂上播種，舊振南自2019年起，連續多年舉辦「漢餅創作競賽」，至今已累計超過160組大專院校團隊投身其中，催生了近40件令人耳目一新的創作作品。

在年輕創作者的手中，漢餅展現出多元的新風貌。學生們大膽地將台灣在地水果融入傳統漢餅，結合茶文化與精緻法式甜點的概念；亦有人重新解構包裝與食用情境，讓漢餅以新姿態走進年輕人的「日常生活」。

近期，舊振南更推出了一項驚艷的嘗試，將漢餅與現代人喜愛的義式冰淇淋（Gelato）進行跨界融合。他們將綠豆椪獨特的風味作為冰淇淋的基底，再將酥脆的漢餅餅皮化作精緻的配料撒在冰淇淋上。這種既保留了經典舌尖記憶，又充滿現代感的新型態點心，證明了傳統只要經過用心的轉譯，也能成為時尚流行。

舊振南將漢餅與義式冰淇淋（Gelato）創新融合，碰撞出新滋味。（圖/聯經人文企業獎提供）
舊振南將漢餅與義式冰淇淋（Gelato）創新融合，碰撞出新滋味。（圖/聯經人文企業獎提供）

漢餅文化館 種下文化永續的種子

2016年成立的漢餅文化館，則成為舊振南另一個重要的人文實驗場。

館內不以品牌歷史為主角，而是透過展覽、故事與五感體驗課程，帶領民眾認識漢餅背後的歲時節慶、禮俗與生活文化。

舊振南編撰了漢餅文化繪本與兒童教材、邀請偏鄉與弱勢學童免費參訪漢文文化館。「我們希望把複雜的禮俗文化，轉化為孩子也能理解的故事語言。這些內容不只談糕餅，更從家庭、節慶、情感與土地切入，讓孩子從中找到自己的根。」

對孩子而言，他們帶走的不只是一塊自己做的餅；而是一段關於土地、家庭與文化的記憶。與高雄兒童美術館長達十多年的合作，運用說故事與藝術的力量影響了無數家庭，每年吸引數千人次參與，永續影響力驚人。

有趣的是，這種教育帶來了意想不到的「反向傳播」。許多小學生在文化館做完餅、拿著學習單回家後，反而開始興致勃勃地向爸爸媽媽講述漢餅與傳統節慶的故事。「原本是阿公阿嬤講給孫子聽的故事，現在變成了孩子回去影響父母。」李立元欣慰地說。

人文企業的價值在於替下一代留下什麼

從手藝精湛的「老字號」糕餅鋪，到一個充滿人文底蘊的「文化品牌」，舊振南走出一條非一般食品企業的轉型成長之路。

從產學合作、種子教師培育，到文化館、繪本出版與公益推廣，舊振南逐步建構出一套完整的文化教育生態系，證明了「老靈魂」與「新創意」從非對立，傳統技藝能在現代教育與商業創新中，開出最美麗的花朵。

當企業開始思考的不只是產品銷售，而是下一代是否仍能理解這塊土地的文化記憶時，人文價值便有了更具體的意義。

舊振南近年來與不同品牌進行聯名，圖為與高雄市野鳥學會合作的黑枕黃鸝禮盒，倡議鳥類保育，內有紀念書籤。（圖/聯經人文企業獎提供）
舊振南近年來與不同品牌進行聯名，圖為與高雄市野鳥學會合作的黑枕黃鸝禮盒，倡議鳥類保育，內有紀念書籤。（圖/聯經人文企業獎提供）

相關新聞

政院修法 未成年子女免稅額增50% 婚育家庭享房地稅優惠

為因應國內少子女化，行政院會今日通過相關修法，養率未成年子女免稅額加碼50％，自2026年元旦起適用，粗估有237萬人受益、減稅利益約80億元；此外，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地得再減免房屋稅、地價稅。

電子煙納入刑事責任 製販最重關7年！衛福部六大重點全面封堵漏洞

為遏止「依托咪酯」等毒品藉由電子煙流竄，並強化源頭管理，行政院院會今日通過「菸害防制法」部分條文修正草案，未來除製造、輸入、販賣及供應電子煙等違法行為全面加重刑責外，首次將「持有電子煙及其組合元件」納入處罰，只要持有即可能面臨沒入及新台幣3萬元至10萬元罰鍰。

暴雨內湖變「內河」 屏東縣下午2時起全縣停班停課

第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現，劇烈降雨從今天到明天上午都持續。周六及周日降雨機率仍高，容易有大雨或局部豪雨發生。 受颱風外圍環流影響，台北市區有較大雨勢發生，有不少民眾在社群threads上紛紛發文，稱內湖路有嚴重積水災情，從民眾上傳的影片可見，西湖站到文德站沿線都是積水，文德路、港墘路也都有超誇張淹水，有人還感嘆「上班路沒這麼遠」，對此，北市消防局指出，內湖路二段和文德路等路段都有獲報積水，深度達50公分，相關單位處理中。 屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布自14時，雨勢減緩後，全縣停止上班、停止上課。為維護行車往返安全，建議民眾視積淹水消退狀況，留在安全處所，待積淹水、雨勢都緩和後，再行返家。

政院修法 製造輸入電子煙可關7年罰500萬 持有可罰10萬

為強化毒品防制與毒駕，行政院會今日通過新一波修法，製造、輸入、販賣、供應電子煙將從行政罰提高為刑罰，最重可關7年、處500萬罰金，另增訂持有電子煙者可直接沒入，最高處10萬元罰鍰；此外，毒駕、酒駕等不能安全駕駛罪累犯，5年內再犯不得假釋。

米克拉逼近災害準備金仍卡立院 莊瑞雄點名5藍委：不該擋救命錢

米克拉颱風逼近，中央氣象署發出豪大雨特報，不過，今年度中央政府總預算案至今持續延宕，導致合計170億的第一預備金、第二預備金及災害準備金無法正常動支。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，天災不會等立法院也不會等預算，並點名要選縣市長的藍委吳宗憲、江啟臣、蘇清泉、柯志恩、謝龍介，呼籲不該把救命錢擋在立院不審。

陸超級電腦擊敗美 圖解全球排名、主要應用領域有哪些

最新全球超級電腦TOP 500榜單出爐，位於大陸國家超級計算深圳中心、採用大陸國產晶片的「靈晟」系統，擊敗美國「El Capitan」奪下全球第一，這是中國2017年以來首次從美國手中奪下超級電腦桂冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。