米克拉逼近災害準備金仍卡立院 莊瑞雄點名5藍委：不該擋救命錢

米克拉颱風逼近，中央氣象署發出豪大雨特報，不過，今年度中央政府總預算案至今持續延宕，導致合計170億的第一預備金、第二預備金及災害準備金無法正常動支。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，天災不會等立法院也不會等預算，並點名要選縣市長的藍委吳宗憲、江啟臣、蘇清泉、柯志恩、謝龍介，呼籲不該把救命錢擋在立院不審。

民進黨團今開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，天災不會等立法院，也不會等預算，災害來臨時最需要的就是政府資源對老百姓的支持，災害準備金包括一備、二備等，在立法院已經延宕300多天，而預算早早就送到立法院，颱風逼近會不會進來不知道，但是今天屏東那種豪大雨、強降雨，是很可怕的。

莊瑞雄指出，這些是「救命錢」，是什麼樣的心態要把救命錢擋在立法院不審？不管各個縣市發生災害，中央政府都要照顧，這次很多在野黨立委要選縣市長的人至少要先跳出來，如要選宜蘭縣長的吳宗憲、要選台中市長的江啟臣、要選屏東縣長的蘇清泉、要選高雄市長的柯志恩，和要選台南市長的謝龍介。

莊瑞雄說明，點名這些人不是說不好，而是希望對方趕快加入，讓政府有更大的資源面對天然災害，需要政府更大的資源支持時，錢卻卡在立法院。