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冠德秀朗橋捷運共構新地標 定錨大台北產業升級

文／ 冠德K TOWER-Y09 提供

環狀線串聯雙北科技產業廊道，帶動TOD開發與商辦需求升溫。 圖／冠德K TOWER-Y09 提供
環狀線串聯雙北科技產業廊道，帶動TOD開發與商辦需求升溫。 圖／冠德K TOWER-Y09 提供

隨著全球供應鏈重組，台灣憑藉既有科技優勢持續擴大國際影響力。在AI人工智慧、量子科技與智慧製造的驅動下，大台北產業聚落也正逐步重塑，觀察此波發展，早已跳脫單一園區的傳統框架，轉以「大眾運輸導向發展（TOD）」為骨幹，透過軌道建設串聯起新一代的「雙北科技新灣區」，並將軌道經濟的量能延伸至全台。

國際科技大廠紛紛投入AI領域，帶動大台北產業迅速升級，新北市六大產業區域快速成形其中，中和、新店區的轉型最具指標性，過去數十年來，兩地為電腦電子、光學製造及零組件生產重鎮，已成功翻轉升級為涵蓋AI伺服器供應鏈、高階醫材、綠能技術與智慧電動車的核心聚落。

產業鏈的全面升級，吸引了大量大型企業總部與研發中心進駐，進而引爆中和新世代頂級商辦市場的強勁需求，成為引領區域經濟成長的重要引擎。然而，支撐龐大的產業動能，交通路網正是驅動經濟脈絡的關鍵，尤其現今雙北市軌道建設已超越傳統的通勤功能，化身為引領城市產業升級的發展軸心。

中和、新店產業升級，AI供應鏈與企業總部進駐「冠德K TOWER-Y09」效應顯現。 圖／冠德K TOWER-Y09 提供
中和、新店產業升級，AI供應鏈與企業總部進駐「冠德K TOWER-Y09」效應顯現。 圖／冠德K TOWER-Y09 提供

「一線四捷」到底有多強？揭密串聯鴻海、Tesla科技廊道的黃金軌道

其中，貫穿中和產業廊道的環狀線，具備「一線四捷」的強大轉乘優勢，透過環狀線，一線牽起中和新蘆線、松山新店線、板南線及機場捷運，貫穿雙北科技產業鏈，未來加上中和光復線的路網加持，將進一步擴大城市腹地。此外，全線之中的四大關鍵站點─十四張站、秀朗橋站、板新站、板橋站，已同步啟動大型聯開與公辦都更計畫，將過去分散的產業量能，緊密整合於環狀線樞紐，大幅提升商業群聚效應、企業營運效率。

● 十四張站、秀朗橋站： 緊鄰中和產業園區、新店寶高智慧園區、寶橋工業區與裕隆城，周邊匯聚鴻海、Tesla、Garmin 等全球科技巨擘。
● 板新站、板橋站： 坐鎮新板特區核心，串聯高鐵與行政中心，營運與留才效益極大化。

台北版「東京山手線」來了！企業主為何搶進TOD軌道經濟

事實上，環狀線的發展軌跡，也與國際都會的軌道經濟不謀而合。以日本東京的山手線為例，其透過環狀軌道路網，成功帶動新宿、澀谷、品川等商業重鎮的蓬勃發展，借鏡此TOD發展經驗，上市建商冠德建設早以前瞻目光，展開全台軌道樞紐的戰略佈局。

在雙北「科技新灣區」的版圖中，冠德建設強勢插旗，一舉拿下捷運秀朗橋站與板橋兩大聯合開發案。其中，頂級商辦「冠德K TOWER-Y09」具備到站即辦公的高效優勢，更坐擁周邊多條快速道路匯聚的交通樞紐地利，成為環狀線最具指標性的頂級商業新地標。與此同時，位於板橋站五鐵共構樞紐的「冠德K TOWER-Y16」也將承襲同樣的頂級商辦基因，兩大指標案強強聯手，全面引領新北科技產業版圖的重磅升級。

「冠德K TOWER-Y09」結合軌道優勢，打造新世代商辦地標。 圖／冠德K TOWER-Y09 提供
「冠德K TOWER-Y09」結合軌道優勢，打造新世代商辦地標。 圖／冠德K TOWER-Y09 提供

迎戰全球淨零碳排趨勢，冠德建設亦緊扣高鐵與全台捷運路網，積極推動「商辦與住宅雙擎並進」的開發策略。未來透過各大交通樞紐的共構計畫，將為企業打造符合ESG國際標準的綠色商辦空間與共享公設，除了協助企業落實永續指標、提升商務交流效率，更同步為城市打造出兼具機能與永續的優質都會居住環境。

建案官網：https://www.kindom.com.tw/y09/

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