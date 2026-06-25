長榮6/26直飛華盛頓 谷立言：空前里程碑

台北－華盛頓直飛航線26日開航，美國在台協會處長谷立言今天以「空前里程碑」形容這一天，強調他的家鄉華盛頓是值得造訪的城市；直飛航線推手、大都會華盛頓機場管理局副總伯布森表示，這是雙邊團隊共同努力成果。

大都會華盛頓機場管理局、美國在台協會（AIT）、桃機公司及長榮航空晚間在台北共同舉辦「台北－華盛頓開航直飛慶祝晚宴」，現場由舞龍舞獅表演為晚宴揭開序幕，外交部政務次長吳志中、北美司長王良玉與會。

谷立言（Raymond Greene）致詞時以「空前里程碑」形容台北華盛頓直飛開航，他說，這顯示美國與台灣持續成長的連結，台灣已是美國第4大貿易夥伴，而他5月率領超過200家企業赴美國華盛頓參與Select USA投資峰會，這是全球最大的代表團，相信明年代表團規模只會更大，且會搭乘長榮直航班機前往華盛頓。

谷立言提到，華盛頓是深具歷史意義的美國首都，更是他的長大成人的家鄉，華盛頓的綠意盎然傲視世界、歷史及美食卓越，是個非常值得造訪的城市，尤其是在櫻花季之時，而AIT向來致力推廣民間交流以及觀光。

大都會華盛頓機場管理局航空業務發展部門副總伯布森（Paul Bobson）表示，台北華盛頓直航計畫自2024年開始推動，當時重心在強化雙邊連結，去年簽署合作意向書（MOU）聚焦商業發展，如今有了直航服務。

伯布森指出，台北華盛頓直航可省下7到8小時的旅行時間，不僅是商務社群受益、旅人亦然，這是開啟新契機、分享文化及休閒交流的重要時刻。

大都會華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長韋斯特倫德（Chryssa Westerlund）表示，就國家首都區而言，此直飛航班預期每年有5000萬美元的國內經濟影響力，感謝桃機公司、長榮航空相信美國市場，開啟新局以及國際門戶，「共同讓世界變得小了一些」。

桃機公司董事長楊偉甫說，直飛不僅是拉近兩座城市，而是讓民眾探索兩座城市的豐富政治、歷史及天然資源，台北華盛頓直飛開航後，台北到北美洲的航班將來到每週374班。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮如今在美國有10個航點，未來新航點可期。