海委會致謝英法美德 關切中國大陸假執法真擴權

針對英國、法國、德國駐台機構今天發表聯合聲明，以及美國在台協會AIT處長谷立言透過訪談形式表態，4國共同對中國大陸在台灣東部海域「假執法，真擴權」的行為表達嚴正關切，海洋委員會今天表達高度肯定與感謝，並呼籲國際社群共同協力，遏止中國違反國際法的海上騷擾行為。

海委會表示，肯定並感謝英國在台辦事處、法國在台協會以及德國在台協會於今天所發布的聯合聲明，該聲明中重申，航行權利與自由及海員與船舶的安全至關重要，必須受到尊重並獲得確保。

海委會強調，該聯合聲明清楚表明，中國近期在台灣東部海域「假執法，真擴權」的活動，已實質對區域穩定、航行自由與國際航運安全構成嚴重威脅。

海委會進一步感謝美國在台協會透過訪談的強烈表態，美方在訪談中直指，中國憑藉力量侵奪我國主權與管轄水域的行動嚴重破壞區域穩定，不僅加劇區域緊張情勢，也破壞了其自身所聲稱追求的和平解決爭議途徑。

海委會指出，台灣海峽與台灣周圍海域的航行自由與航運安全，是全球經貿與繁榮之所繫，中國對台灣進行的海上騷擾及其後的政治壓迫，不但違反國際法，也損害國際社群的共同利益，國際社會必須及時遏止，並共同協力拒斥。

海委會強調「台灣周圍水域的國際秩序，向來不是台灣一方的事，而是國際社群的事」國際社群的共同行動與一致立場，正是維繫國際秩序最有力的方法。

海委會重申，中華民國台灣將持續與友盟國家站在一起，以合法、合宜且堅定的措施，負責任地共同捍衛周圍水域的國際秩序。