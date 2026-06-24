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AIT關切陸海警船滋擾我東部海域 外交部表達感謝

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
美國在台協會台北辦事處今天就中國派遣海警船至我國東部海域並騷擾商船的行徑表達關切，外交部表達感謝。(本報系資料照)
美國在台協會台北辦事處今天就中國派遣海警船至我國東部海域並騷擾商船的行徑表達關切，外交部表達感謝。(本報系資料照)

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）今天就中國派遣海警船至我國東部海域並騷擾商船的行徑表達關切。外交部表示，部長林佳龍對於美方基於對台灣安全、台海和平穩定及國際海洋秩序的堅定支持，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，中國公務船於本（6）月相繼非法侵擾我國東部海域及我國太平島周邊水域，並對自由航行的商船進行不當干擾，相關破壞區域和平穩定及國際秩序的行徑，已引起國際社會嚴正關切。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，我國依據國際法及《聯合國海洋法公約》相關規範，在我國周邊海域享有主權權利與管轄權。中國無權在我國專屬經濟海域內，對任何自由航行的船隻採取違法行動。

外交部呼籲中方停止升高對台灣及區域的威脅，以及任何片面改變現狀、破壞國際海洋秩序的行徑。外交部也將持續與美國等理念相近國家合作，共同維護航行與飛越自由等合法海洋利用權利，守護區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 AIT 美國在台協會 台海 林佳龍

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