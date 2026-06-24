AIT關切陸海警船滋擾我東部海域 外交部表達感謝

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）今天就中國派遣海警船至我國東部海域並騷擾商船的行徑表達關切。外交部表示，部長林佳龍對於美方基於對台灣安全、台海和平穩定及國際海洋秩序的堅定支持，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，中國公務船於本（6）月相繼非法侵擾我國東部海域及我國太平島周邊水域，並對自由航行的商船進行不當干擾，相關破壞區域和平穩定及國際秩序的行徑，已引起國際社會嚴正關切。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，我國依據國際法及《聯合國海洋法公約》相關規範，在我國周邊海域享有主權權利與管轄權。中國無權在我國專屬經濟海域內，對任何自由航行的船隻採取違法行動。

外交部呼籲中方停止升高對台灣及區域的威脅，以及任何片面改變現狀、破壞國際海洋秩序的行徑。外交部也將持續與美國等理念相近國家合作，共同維護航行與飛越自由等合法海洋利用權利，守護區域的和平、穩定與繁榮。