廢清法強化中央調度焚化爐 彭啓明籲「同島一命」

廢清法日前修正三讀，強化中央調度地方焚化爐的餘裕。環境部長彭啓明今天表示，修法是加強區域調度，雖部分地方有民意壓力，但仍呼籲各縣市應發揮同島一命精神。

立法院日前三讀通過「廢棄物清理法」部分條文修正草案。確認中央主管機關環境部在必要時，得統一調度使用現有廢棄物清除處理設施，被調度者不得拒絕。

環境部今天舉辦「114年度垃圾能資源回收（熱處理）廠、焚化再生粒料及廚餘回收再利用業務評鑑聯合頒獎典禮」。彭啓明會前受訪時說明，修法是加強「區域調度」的觀念，如果有些縣市焚化爐進行整備改建，或是因維修導致一段時間不能運作的時候，調度就會出問題。

彭啓明呼籲，有些地方可能受到民意的壓力，但應該發揮「同島一命」的精神；接下來會一個縣市一個縣市去談，增加中央調度的空間。

彭啓明舉例，像台北市只願意接受3%外縣市垃圾，但像苗栗縣、彰化縣及嘉義縣等都配合得很好，都很主動張開雙手幫忙別人；另外有些縣市垃圾處理很困難，像南投垃圾堆積如山，都希望能有更好的調度。

另外，彭啓明致詞時提到，先前統計還有50座露天裸露的垃圾山，現在只剩下30多座，仍然拚年底能清除。

環境部表示，本次表揚依據包含垃圾熱處理廠營運管理、焚化再生粒料循環及廚餘多元化再利用等面向。

獲得特優獎的地方縣市，以彰化縣為例，因積極落實源頭調控，全面推動垃圾分級檢查與退運機制，達成生活垃圾實質減量30.3%的顯著成效。桃園市則是建置全台首座生熟廚餘生質能中心，攜手民間企業提升廚餘再利用量能。

環境部指出，去年全國垃圾熱處理廠營運管理設施平均運轉率已突破85%，年處理量逾625萬噸，發電量更創下34億度新高，可滿足全台約83萬戶家庭的全年用電。此外，為築起非洲豬瘟防疫防線，各廠除全面落實廚餘進廠作業指引外，更啟動戴奧辛專案加測，檢測結果亦證實整體營運及防疫安全無虞。