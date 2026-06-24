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人權會：支持廢死 第一步先不執行死刑、進行社會對話

中央社／ 台北24日電
人權會副主委紀惠容24日表示，期盼監委等相關委員提名能獲立法院支持，也盼透過修法解套，讓人權會完全獨立。中央社
人權會副主委紀惠容24日表示，期盼監委等相關委員提名能獲立法院支持，也盼透過修法解套，讓人權會完全獨立。中央社

近日死刑與鞭刑議題引發討論，國家人權委員會副主委紀惠容今天表示，死刑與酷刑皆不符合人權，人權會支持廢除死刑，也沉重且慎重呼籲台灣第一步必須走向不執行死刑。國家人權委員會委員高涌誠表示，不管廢死支持度為何，人權會都應擔任政府與民間的橋梁，進行廣泛的社會對話。

人權會與法國在台協會舉辦人權合作分享記者會，媒體詢問，如何看待近期台灣因毒駕案件頻傳，外界有處以重刑，甚至鞭刑等提議。

紀惠容回覆，死刑及酷刑皆不符合國際人權標準。許多人認為死刑能夠伸張正義，但從國際案例與研究可看出，死刑不會讓治安變得更好，廢死也沒有讓犯罪率增加，真正應當做的，是撫慰被害者與其家屬，提供受害者支持與復原機制充足資源。

紀惠容強調，人權會支持廢除死刑，也沉重且慎重呼籲台灣必須要走向第一步，也就是不執行死刑。

高涌誠說，人權會成立後就將推動廢除死刑列為重點工作，期盼透過社會對話，促進不同立場民眾、被害者家屬及相關團體交流意見。因近年預算遭刪減，社會溝通計畫也受影響，難以全面推展，但無論廢死在台灣的支持度為何，人權會都應持續擔任政府與民間的橋梁，進行廣泛的社會對話。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）分享法國廢死經驗，他說，人權進步往往需要長時間對話與努力，就歷史來看，法國過去推動廢除死刑時，支持廢死的民意其實也是少數，但後來法律修改率先推動，再讓民意逐步跟上。

對於社會再現鞭刑提議，高涌誠說，公民與政治權利國際公約已經國內法化，第7條明定任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰。台灣在100多年前就廢除鞭刑，相信社會無法忍受透過刑求破案或是施以鞭刑等作法，「我有信心台灣社會不會支持鞭刑」。

廢死 人權 死刑 紀惠容

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