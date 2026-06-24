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中油三接案 龔明鑫：行政調查結果1月已送地檢
檢調獲報中油三接工程涉及浮報預算，台北地檢署昨天展開第4波偵查行動，兵分多路搜索皇昌營造等地。經濟部長龔明鑫今天表示，經濟部依立法院決議啟動行政調查，調查結果在今年1月函送地檢署；至於調查內容，偵查中案件無法公開。
中油表示，針對三接工程涉浮報預算相關疑點，將持續配合司法機關作為，希望盡快釐清案情。
媒體報導，根據檢舉關鍵錄音檔，內容爆料中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程原先預算僅約新台幣94億元，卻在短時間內歷經至少4次加價，標價暴增到253億元。北檢去年接獲匿名檢舉信函後，展開多次約談及搜索行動。
立法院經濟委員會今天審查產業創新條例部分條文修正草案，龔明鑫在會前受訪表示，經濟部依照立法院決議已啟動行政調查，並於今年1月將調查結果函送地檢署。
媒體詢問調查內容，龔明鑫說，沒有辦法說明，因為是偵查中案件，沒有辦法公開。
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