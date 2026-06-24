中油三接案 龔明鑫：行政調查結果1月已送地檢

2026第二屆「台灣幸福企業評鑑」獲獎名單23日揭曉，本屆共有121家企業參與評選，最終僅48家企業獲獎，其中大型企業類別更只有16家榮獲金獎。其中，永慶房屋憑藉全方位員工福利保障、人才培育機制與創新科技應用，連續兩年榮獲大型企業組「幸福企業評鑑金獎」，成為本屆房仲業唯一獲獎品牌。 永慶房屋：有幸福的員工 才有滿意的客戶 為表彰致力打造幸福職場的典範企業，主辦單位特別邀請到行政院經濟部產業發展署署長邱求慧、行政院經濟部主任秘書莊銘池、行政院勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛、行政院勞動部勞動力發展屬主任秘書陳昌邦蒞臨頒獎典禮頒發獎項。 身為連續兩屆榮獲金獎、同時為本屆唯一獲獎的房仲業，永慶房屋副總經理黃俊傑表示，永慶房屋深信「有幸福的員工，才有滿意的客戶。」許多求職者由於受限產業結構，難以突破薪資天花板，為此永慶房屋透過收入保障、完善培訓、AI科技及多元福利制度，協助同仁安心發展職涯。更加碼投資人才，打造更具成長性的的職場環境，讓每位夥伴都能在工作中實現自我價值。 收入保障+高獎金 有好表現就有高回饋！ 面對就業環境的動盪，永慶房屋建立起「工作有保障」的職場制度，也成為永慶房屋幸福職

2026-06-24 10:46