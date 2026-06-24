永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

第二屆台灣幸福企業評鑑共有121家企業參與評選，永慶房屋為房仲業唯一獲獎品牌。 圖／永慶房屋 提供

2026第二屆「台灣幸福企業評鑑」獲獎名單23日揭曉，本屆共有121家企業參與評選，最終僅48家企業獲獎，其中大型企業類別更只有16家榮獲金獎。其中，永慶房屋憑藉全方位員工福利保障、人才培育機制與創新科技應用，連續兩年榮獲大型企業組「幸福企業評鑑金獎」，成為本屆房仲業唯一獲獎品牌。

永慶房屋：有幸福的員工 才有滿意的客戶

為表彰致力打造幸福職場的典範企業，主辦單位特別邀請到行政院經濟部產業發展署署長邱求慧、行政院經濟部主任秘書莊銘池、行政院勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛、行政院勞動部勞動力發展屬主任秘書陳昌邦蒞臨頒獎典禮頒發獎項。

身為連續兩屆榮獲金獎、同時為本屆唯一獲獎的房仲業，永慶房屋副總經理黃俊傑表示，永慶房屋深信「有幸福的員工，才有滿意的客戶。」許多求職者由於受限產業結構，難以突破薪資天花板，為此永慶房屋透過收入保障、完善培訓、AI科技及多元福利制度，協助同仁安心發展職涯。更加碼投資人才，打造更具成長性的的職場環境，讓每位夥伴都能在工作中實現自我價值。

永慶房屋打造兼具高薪發展與工作保障的職場環境，幸福職場再獲獎。 圖／永慶房屋 提供

收入保障+高獎金 有好表現就有高回饋！

面對就業環境的動盪，永慶房屋建立起「工作有保障」的職場制度，也成為永慶房屋幸福職場持續獲獎的關鍵之一。永慶房屋人資部協理塗振宏分享，永慶房屋以「高底薪、高獎金」制度打造兼具保障與前景的職涯環境。針對業務新人，永慶房屋有前12個月每月6萬元收入保障，不限學經歷皆可領取，且保障期間不綁業績考核、不綁約、免賠款，讓新人能安心學習專業、累積服務實力。保障期後仍享有每月4萬起保障薪獎，底薪最高可達7.5萬元，業績獎金另計，以穩定底薪做後盾，搭配優渥獎金制度，打破房仲業收入不穩定的刻板印象。

在收入保障基礎下，永慶房屋更提供多元獎勵，讓同仁的工作好表現，都能反映在收入上。例如永慶房屋推出的「幸福成家基金」，經紀人員只要年度累積業績達標就能領取，不需與同事競爭，讓好表現都能取得實質回饋。2025年「幸福成家基金」發放近1.8億元，自2014年來已累計超過12億元，協助員工實現購屋、結婚、生育等人生目標。

永慶房屋經紀人員每年可領最高250萬幸福成家基金，2025年共發出近1.8億元。 圖／永慶房屋 提供

打造幸福職場 永慶房屋新人留任率逐年上升

塗振宏指出，面對高齡化，少子化的趨勢，企業育才留才更是不容易，永慶房屋便以完善的人才培育措施，有效提升新人留任率。針對剛入職的業務新人，永慶房屋提供「一對一師徒制」，由資深同仁陪伴新人快速熟悉工作內容與服務流程。在職涯發展方面，則提供多元輪調與轉任機會，業務同仁可申請轉調總部專業職發展，總部同仁也可轉投入第一線服務，讓不同特質的人才都能找到適合自己的職涯方向。

永慶房屋更落實團隊合作文化，每年舉辦「永者饗宴海外獎勵旅遊」，獎勵同仁發揮自身優勢相互合作，不以業績做為唯一衡量指標，肯定不同人員特質，激勵團隊專業分工，打造共好工作環境。根據永慶房屋內部數據，到職一年新人留任率連續兩年呈現雙位數成長，協助新人穩健成長。

永慶房屋「一對一師徒制」讓新人不怕沒人帶，工作快速上手、能力穩健成長。 圖／永慶房屋 提供

AI助攻 讓「月排休最高10天」成為現實

面對AI時代的來臨，永慶房屋則透過科技創新，讓工作更有效率、縮短工時，也讓員工擁有更好的工作體驗。永慶房屋不僅推出「AI智能配對系統」、「i特助」、「AI煥裝」、「AI導覽」等房產科技工具，用以提升經紀人員工作效率，減輕人員需要同時服務多組客戶的作業負擔。

永慶房屋更運用大數據分析從業近40年產業經驗，協助同仁提高服務品質，例如「AI智能教練」能分析客戶需求、提高對工作的掌握度。近期再導入「AI訓練機器人」，協助新人進行門市接待與購屋需求探索練習。

透過科技工具有效降低業務同仁工時後，永慶房屋再搭配具體制度增加同仁的有薪假福利。永慶房屋不僅為首家推出「彈性工作8小時」的房仲品牌，再推出「月排休最高10天」制度，讓同仁能夠享有工作和生活的平衡。2025年累計發放超過2萬天充電假，超過2,500位同仁受惠，使用率逾9成。

黃俊傑副總經理表示，即使面對市場挑戰，永慶房屋仍以「先誠實再成交」服務獲得客戶信賴與高度指名，2026年將持續展店，朝雙北350家直營店目標邁進，將為人才提供更多發展舞台與成長機會。