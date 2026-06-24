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華沙首家台灣餐廳與留學生話家常 林佳龍：每位都是台灣青年大使

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍近日訪問波蘭期間，特別安排與在當地求學的台灣青年餐敘交流，了解他們在海外求學與生活的甘苦。他也和同學分享，外交工作最根本的核心其實是人與人的交往互動，許多時候，讓外國朋友認識台灣，不一定需要長篇大論，也許是一部台灣電影、一杯珍珠奶茶，或是一碗麻醬乾麵，就足以讓對方對台灣留下深刻印象。因此，每一位在海外的台灣青年，都是青年大使，也是台灣走向世界的重要力量。

林佳龍表示，席間同學們分享初到波蘭時如何適應語言、文化及生活環境，也談及學業規劃、職涯發展及對台灣未來的期待。林佳龍提到，自己也曾有海外求學及工作經驗，對於適應環境的同時還要承受課業壓力感同身受，但正是在這樣的生活過程中，能逐步開拓眼界，交流彼此的文化。

林佳龍指出，交流過程中看見許多年輕朋友在不同專業領域持續累積專業，同時將台灣的自信、善意與韌性帶到歐洲。例如波蘭政府獎學金計畫受獎人莊智詒，目前就讀華沙經濟大學國際商務學系碩士班，並分享在語言學校學習波蘭語的心得，還教了林佳龍兩句，「只是就像大家說的，波蘭文真的有點難」；而華沙大學數據分析系碩士班學生、波蘭台灣同學會會長林思棠，以及來自高雄的葉柏廷則以流利台語與大家交流，驚艷在場眾人。

此次餐敘地點選在華沙第一家台灣料理餐廳Papa Lee’s。林佳龍表示，餐廳老闆娘Judy姐一家人因緣際會來到波蘭，早在2016年便萌生在華沙開店的想法，後來歷經疫情等挑戰，歷時近十年努力，終於將熟悉的台灣味帶到波蘭首都。

林佳龍表示，當天Judy姐特別準備珍珠奶茶、紅油炒手及菠蘿麵包等「澱粉控特餐」，每一道都是熟悉的台灣味。林佳龍也笑說，自己身為「惜食協會理事長」，當然要以行動支持，和同學們一起把餐點吃光。

林佳龍提到，店家還特別贈送一張「無限期VIP卡」，讓他開玩笑表示「看來未來得常常飛來波蘭」。雖然Papa Lee’s開幕僅一個月，但他相信，透過一道道台灣料理與背後的文化故事，將會讓更多波蘭朋友因此認識台灣、喜歡台灣。林佳龍最後感謝所有在海外努力打拚的台灣同學與鄉親，「台灣下一代會走得更遠，也會讓世界看見更多可能」。

林佳龍 外交部 波蘭

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