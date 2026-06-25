三重極稀缺席次 水岸生活新高度「寶石敦岳」

圖／海樺廣告提供

一座城市裡，真正令人嚮往的豪宅，從來不單只是建築本身，而是一種能夠同時擁抱城市繁華與自然景觀的生活方式。尤其在雙北高度開發的都會環境中，「水岸」始終是最稀有、也最難被複製的存在，不僅因為景觀視野無可取代，更因其背後代表著生活尺度、居住舒適度與長期價值。而坐落三重左岸核心、緊鄰新北大都會公園的「寶石敦岳」，正以罕見的水岸景觀條件，定義新世代豪宅的生活想像。

「寶石敦岳」坐擁大漢溪與新店溪雙河交會景觀優勢，視野開闊壯麗，向外望去，不僅能遠眺新北大橋橫跨河岸的城市天際線，更可一覽台北101與板橋江翠北重劃區夜景，在白天與夜晚之間，展現截然不同卻同樣迷人的都會風景。尤其水岸宅最迷人的地方，不只是眼前的風景，而是居住其中所感受到的明亮採光、清新空氣，那是在高密度城市中極為珍貴的生活奢侈。

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然而，市場上多數水岸住宅往往面臨「景觀有了、機能卻不足」的問題，許多個案雖擁有河岸視野，卻位處相對偏遠地段，生活機能與交通便利性難以兼得。「寶石敦岳」最難得之處，就在於同時擁有水岸生活與都會機能雙重優勢，步行約5分鐘即可抵達捷運先嗇宮站，一站直達雙捷三重站，迅速串聯台北核心生活圈；下樓即享河岸綠意與萬坪公園，轉身又能快速進入城市節奏，這樣的地段條件，在雙北市場中可說極其稀有。

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當視野與地段已足夠出色，「寶石敦岳」更進一步將豪宅尺度延伸至整體社區規劃，從返家那一刻開始，即能感受到與眾不同的尊榮氛圍，社區大門採豪宅規格的「二進式門廳」設計，層層遞進營造回家的儀式感，大廳挑高達7米，以大量弧形線條搭配白色新古典色彩，揉合歐洲古典建築語彙與現代優雅氣質，空間大器卻不顯張揚，展現寶石建設機構一貫細膩而講究的美學底蘊。

穿越禮賓櫃檯後，串聯ABC三大棟建築的公設空間，更宛如一座專屬住戶的私人會所，包括交誼廳Bar、健身房、閱覽室、視聽室，以及桌球與瑜伽複合型教室等多元機能，不僅滿足休閒娛樂，更讓公設成為生活延伸的一部分，在繁忙都市節奏之中，住戶不必出門，就能在社區內找到放鬆與交流的空間。

除此之外，「寶石敦岳」亦特別重視綠意與景觀層次的營造，全案規劃近600坪花園空間，從1樓第二門廳外整排園藝廊道開始，便以大量植栽鋪陳出舒適宜人的步行氛圍；2樓則規劃三棟建築交會的空中花園，並設置8座新古典裝置藝術，延續寶石建設機構多年來的經典風格，讓藝術、人文與自然景觀彼此融合；3樓同樣設有花園空間，從外部望去，整體呈現階梯式、層層堆疊的立體園藝景觀，不僅提升建築美感，更讓綠意真正融入日常生活。對高資產族群而言，真正珍貴的住宅，從來不是短暫流行的產品規格，而是能否在城市發展中，長久保有稀有性與不可取代性。而「寶石敦岳」所擁有的，不只是水岸第一排視野，更是捷運、公園、河景、豪宅公設與品牌實力共同交織出的生活高度，當雙北越來越難找到同時兼具自然景觀與成熟機能的土地，「寶石敦岳」不只是三重左岸的豪宅指標，更是一種關於未來都會生活的全新答案。

「寶石敦岳」建案網站 https://go.hiyes.tw/95wtcj