【重磅快評】C羅的葡萄牙，與鄭麗文的國民黨

2026美加墨世界盃足球賽，除了大力神杯究竟誰屬，也普遍被認為是一場「新舊球王交接」的賽事。新球王候選人當然非法國的姆巴佩和挪威的哈蘭德莫屬，舊球王則是有昔日「絕代雙驕」之稱的阿根廷梅西，以及葡萄牙的C囉。如今小組賽過半，姆巴佩、哈蘭德各進4球，盡顯新王風範；梅西兩場進了5球，在進球榜領跑，震撼世人。唯獨C羅在第一場比賽顆粒無收，導致葡萄牙艱難獲得平局，備受爭議。

不過C羅的最大爭議，遠遠不在於他顆粒未收或者是否狀態下滑，而是身為葡萄牙國家隊隊長的他，能扮演什麼角色帶領葡萄牙走到最遠。理所當然的推論，是C羅身為球隊領袖，又是歷史得分王，球隊圍繞他打造戰術理所當然。但現實C羅的狀態確實明顯下滑，且葡萄牙國家隊陣容十分豪華，還有需要「圍繞C羅打造戰術」才能成功嗎？

同時，C羅也是個人風格與好勝心極強的球員，這也引發另一個常被討論的問題：C羅的求勝心與意志，到底是為了追求個人榮譽的提升，還是團隊勝利？如果是前者，當他為了提升個人榮譽上場，卻與「團隊勝利」可能背道而馳時，球隊教練和他要如何取捨？

葡萄牙第一場的平局以及C羅的「顆粒無收」，很大一部分就在於這兩種價值觀的衝突：C羅打滿全場卻游移於攻防之外，甚至錯過得分良機；無論隊友是有意忽視他或者確實找不到他進球的好機會，也成球迷批評焦點，認為對隊友對他沒有應有的尊重。裂痕在隊中隱然而生，如果持續下去，不禁令人懷疑，被譽為「黃金一代」的葡萄牙能走多遠。

其實無論從任何角度看，「球隊領袖」都不會只有「球場上最主要的明星」這種角色可以扮演。他可以作為替補，在關鍵時刻上場衝擊對手防線；他可以坐在板凳，將自己的經驗對隊友傾囊相授；當然也可以以精神領袖自居，發揮「團結球隊」的重任。實力不足又無法融入球隊攻防，卻還硬要扮演單一的「場上惟一明星球員」角色，就是自己與球隊都同時陷入內耗的泥淖。

而這種領袖角色扮演的問題，其實也發生在各個領域上。以國民黨為例，除了年底的九合一選戰，還有更重要的2028總統、立委選戰要打。而在這樣的亂局中，黨主席鄭麗文到底扮演怎樣的角色？一方面，她從未宣稱不參選2028總統，另一方面，她在黨內的路線、發言又都極為強勢，而這樣的強勢，卻往往並非建立在「黨內需要」的前提上。所以她的企圖心，到底是為了個人政治生涯的更上一層樓，還是為了國民黨的重新執政？

當然，如果鄭麗文的表現像是哈蘭德、姆巴佩這樣的「新王」，或者像梅西這樣的「舊王」，黨內和支持者想必是不會有意見的，但事實顯然不是如此。既然這樣，鄭麗文確實也應該好好思考自己的「政黨領袖」角色是否要改變。專心致力於九合一勝選，不要去考慮自己是否為第一線的明星球員，才是正道。