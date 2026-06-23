加拿大學者意外愛上台灣 出新書指全球民主繫於台灣

從事科技律師行業近40年，如今在多倫多大學擔任資深研究員的塔卡奇最近出版一本講述台灣民主的新書，受到各界關注。他坦言，原本此書並非要寫台灣，但2023年踏上台灣土地後，深深受到啟發，他相信全球民主的未來和台灣這個美麗小島息息相關。

塔卡奇（George S. Takach）過去出版過3本科技專業的書，近幾年開始撰寫面向大眾閱讀的書，上一本書是談中美俄3國的AI戰爭，而這本新書名為「受台灣啟發：為何支持台灣對全球民主至關重要」（Inspired by Taiwan: Why Supporting Taiwan Matters forGlobal Democracy）。

他對中央社表示，這本書原來構想只是想談民主，但在蒐集資料中意外認識台灣，從未去過台灣的他決定和妻子來一趟台灣之旅。「我們一開始沒有計劃太多，但邊走邊看，發現台灣寶島太多值得探索的，我們都好愛台灣。台灣成熟開放的公民社會令我大開眼界，所以我這本書就定名為『受台灣啟發』。」

他說，台灣不僅是世界科技中心，生產全球90%以上最先進的半導體，更有完善的民主制度，能包容不同族群和宗教，並重視性別平權。台灣的教育和醫療體系享譽全球，其政治韌性也令整個民主世界為之欽佩。「我希望加拿大人知道，台灣不僅是國際戰略要地，更是全球民主事業的燈塔。」

如今加拿大政府為了拓展貿易多元化而重新和中國建立良好關係，塔卡奇說：「可以和中國做生意，但和台灣保持關係依然很重要。我們的軍艦仍須前往台海、我們的議員仍要造訪台灣，就算北京不高興，我們價值觀不變。」

科技專業出身的塔卡奇對中國在全球科技產業進行的剽竊手段頗有研究，他警告加拿大人不要買中國製造的電動車。「不要使用和中國有關的精密科技產品或系統，因為你的個人數據和行蹤會全都被中國掌控，就像中國也會對加拿大等西方國家築起防火牆一樣，我們仍是不同理念、不同陣營的國家。」

這場新書發表會由「加拿大國際事務協會」（Canadian International Council）和駐溫哥華經濟文化辦事處合辦，不少人對中國威脅下的台灣現況充滿興趣，頻頻提問和塔卡奇交流。

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣表示，塔卡奇是台灣的好朋友。「他自費自發地訪問台灣，經過多方訪談與旅行體驗，梳理了台灣充滿活力又進步的民主社會，透過他的書，相信更多人會進一步體認台灣的美好與重要。」

劉立欣說，中國習慣將貿易武器化，這對加拿大等民主國家來說終究是一顆隨時可能引爆的炸彈，期待加拿大政府持續在共享價值的基礎上，發展台加雙贏經貿關係。