力挺壯世代出書 柯建銘、柯文哲同台支持吳春城

柯建銘、柯文哲超越黨派同台，力挺「壯世代（55歲以上）」觀念！兩人與前白委吳春城討論該如何面對「少子化」與「高齡化」等議題。兩人都認為要檢討65歲退休年齡，柯文哲笑說，他超過65歲，若台北市長蔣萬安想聘他當市政顧問，他是無法就職的。

前民眾黨立委吳春城23日舉行新書《壯世代理想國》的發表會。除了民眾黨創黨主席柯文哲、前民進黨總召柯建銘參加以外，還有民眾黨立委陳清龍、王安祥與陳昭姿等人與會。

檢討退休年齡

「少子化、高齡化已是『國安』議題！」吳春城簡介書本內容說，如今政府對於高齡社會的治理方式還是以補助為主，必須要加入產業發展，創造長壽經濟，透過科技與壯世代的經驗，還有壯世代掌握的3分之2財富，讓年輕人創造更多就業舞台、增加民眾的健康餘命。

柯文哲則回應說，他擔任台北市長的8年任內，高齡人口快速增長，台灣擔心的不只是高齡化，還有「速度太快」。他認為政策應該依據人口年齡變化調整，台灣在1955年的平均年齡是65歲，因此過去65歲退休很合理，但若現在平均年齡81歲來看，65歲的退休年齡就很值得檢討。

移工政策要慎用

「高齡化是文明進步的必然結果！」柯建銘則說，但很多制度都停留在過去，這也是他超越政黨、支持吳春城之前制定的《壯促法》的原因，這並不是在增加高齡者的福利，而是改變國家思維、重新認識55歲以上民眾的好方式。

吳春城詢問兩人，要如何緩解少子化危機？柯文哲回應，鼓勵年輕人生育緩不濟急，因此可透過「移工政策」或「壯世代計畫」緩解，但移工政策帶給社會的成本高，需要謹慎評估與檢討，應該要讓即使年紀到，但仍有能力與意願工作的人繼續工作，柯笑說：「我現在就無法擔任蔣萬安的有給職市政顧問！」

喊話壯促法速上路

柯建銘則說，勞動口減少是事實，未來一定要用多方政策，例如移工、人才與自動化等方式解決，55歲以上很多人是企業主管、公務員與技術人力，應透過「壯世代計畫」重新定義人的價值。柯文哲也補充說，其實很多長者都有房子，以老年生活的開銷其實錢根本用不完，概念也要有所改變。

由於《壯促法》之前因為行政院有疑慮而尚未執行，因此吳春城喊話柯建銘，希望儘速執行《壯促法》。柯建銘回應說，他支持《壯促法》繼續推動下去，應該可以是朝野的共識。但他沒有明確表態是否會請行政院儘速執行。

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