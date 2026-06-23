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國體法修正 運動協會理監事單一性別不少於3分之1

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今日三讀通過「國民體育法部分條文修正案」，立法院副院長江啟臣敲槌通過。圖／聯合報資料照
立法院今日三讀通過「國民體育法部分條文修正案」，立法院副院長江啟臣敲槌通過。圖／聯合報資料照

為重視任一性別運動活動層面的完整參與權，立法院今日三讀修正通過「國民體育法」，將國體法主管機關改為運動部；特定體育團體理、監事會的組成，任一性別不得少於理、監事總額的3分之1；有特殊情形，報經中央主管機關核准者，得不在此限；所謂特殊情形及未達比例的改善等由中央主管機關定之。

依照三讀條文，為配合運動部成立，將國民體育法的主管機關修正為運動部。

為重視任一性別在所有運動活動層面的完整參與權，提升任一性別於運動的各個層級、職能及角色的參與度，增訂第39條第8項，明定特定體育團體的理事會及監事會的組成，任一性別理事或監事不得少於理事總額或監事總額的3分之1。

另考量部分特定體育團體因運動種類特性、發展背景或參與人口結構差異等情事，可能存在單一性別參選人數不足致無法組成理事會或監事會的情形，故在增訂的第39條第8項明定但書規定，特殊情形且報經中央主管機關核准者，不適用之。

針對國體法第39條增訂第8項的特殊情形態樣，及積極輔導特定體育團體提升單一性別不足3分之1的事務決策參與人數，增訂第9項，第8項的特殊情形及未達比例的改善期限、改善程序及其他應遵行事項，由中央主管機關定之。

修正第44條第1項，由現行「各級政府為推行國民體育，應普設公共運動設施，並提供適性適齡器材；其業務受各該主管機關之指導及考核」，改為「各級政府為推行『國民運動』，應普設『多元友善』公共運動設施，並提供適性適齡器材；其業務受各該主管機關指導及考核。」

同時修正第44條第2項增「緊急事故處理」、「保險」等，改為「前項公共運動設施的設置條件、設施規範、安全措施與人員規範、緊急事故處理、設備檢修、保險、考核、獎勵及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。」以保障民眾參與運動發生意外時的受償權益。

同步修正第45條，國體法施行細則，除涉及原住民族傳統運動事項，中央主管機關應與中央原住民族主管機關會商外，由中央主管機關定之。

性別 運動 運動部 體育

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