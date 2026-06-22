快訊

駐監察院保六警傍晚巡查 驚見技工「頭部受創」陳屍庫房

國泰投信爆爭議！8檔基金啟動淨值重算 董事郭明鑑請辭

掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

聽新聞
0:00 / 0:00

雪霸國家公園與企業合作 推櫻花鉤吻鮭等物種保育

中央社／ 台北22日電
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處22日與明台產物保險公司簽署「雪霸國家公園指標性物種保育」合作備忘錄，由國家公園署長王成機（中）擔任見證人。圖／國家公園署提供（中央社）
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處22日與明台產物保險公司簽署「雪霸國家公園指標性物種保育」合作備忘錄，由國家公園署長王成機（中）擔任見證人。圖／國家公園署提供（中央社）

雪霸國家公園管理處今天與明台產物保險公司簽署指標性物種保育合作備忘錄，未來明台產保將提供3年資金與人力支援，協助推動台灣櫻花鉤吻鮭改善域外養殖環境、台灣寬尾鳳蝶棲地營造、蝙蝠棲地優化以及物種保育環境教育推廣等。

國家公園署長王成機致詞時表示，國家公園保育與復育亟需政府與民間企業攜手合作，這次雪霸處與明台產險合作，突破過往單一物種保育模式，將資源投注於整體山林環境及多樣性棲地營造，不僅有助於提升物種存續能力，更是對自然生態永續的具體實踐。

國家公園署指出，明台產險繼與台江國家公園及墾丁國家公園合作推動保育後，今年將保育版圖拓展至高山。雪霸國家公園位居雪山山脈中心，根據歷年調查，園區內共有892種動物，其中包含76種保育類物種，更有8種是瀕臨絕種的珍稀物種。

國家公園署說，過往研究顯示，七家灣溪溪流生態系與霧林帶生態系，分別以瀕臨滅絕的台灣櫻花鉤吻鮭及台灣寬尾鳳蝶作為環境指標監測物種。

此外，根據雪霸處研究成果指出，園區記錄蝙蝠種類為29種占全島88%，其中觀霧地區27種更是目前已知單一地點蝙蝠物種數量最多的區域，凸顯雪霸國家公園在生物多樣性保育上的關鍵地位。

國家公園 櫻花鉤吻鮭

延伸閱讀

雪霸國家公園甄訓第7期保育志工共30名 7月1日起開放報名

陽管處攜農友減藥 保育類赤腹游蛇重返竹子湖

台北穿山甲「果寶」旅歐4年 移居德國延續域外保育

北市動物園小貓熊「奇奇」抵星國 助力域外保育

相關新聞

雪霸國家公園與企業合作 推櫻花鉤吻鮭等物種保育

雪霸國家公園管理處今天與明台產物保險公司簽署指標性物種保育合作備忘錄，未來明台產保將提供3年資金與人力支援，協助推動台灣...

狂粉花光積蓄追逐偶像 深感偶像屬於自己 衛福部：這是最危險的訊號

許姓男子在私人棚拍活動中，持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），且事前已有跟蹤、騷擾等行為，引發社會大眾的擔憂。衛福部心健司長陳柏熹說，一旦發現實際的真實生活與想像的界線，愈來愈分不清楚、愈來愈模糊，甚至他覺得，自己好像已經擁有或可以決定愛慕對象的行為，且愛慕的對象應該怎麼做，都要聽自己的時候，就是愈來愈危險的徵兆。

米克拉颱風增強中 第8號無花果可能本周生成

．米克拉颱風昨晚增為中颱，中央氣象署預報員葉致均上午指出，預計明天再增強為強烈颱風，周三、周四距台灣最近，由於仍有四、五百公里距離，發布海上警報機率低。今起到周三都是高溫炎熱天氣，恐逾36度，周四到周六環境不穩定，降雨機率高，到下周日又恢復為典型夏季型態天氣。

中信兄弟啦啦隊汶汶遇襲　會長蔡其昌說話了

中華職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶日前在私人攝影棚拍時遭「狂粉」許力引持刀攻擊，震驚社會。中華職棒會長蔡其昌指出，球場內聯盟與球團有基本安全守則，聯盟將持續精進，若有需求都會進行討論，會以安全為最重要原則，球場外則會呼籲留意自身安全。

農保「開辦即虧損」 圖解10年收支缺口與虧損原因

勞保局統計，去年農保保費收入52.7億，給付金額卻高達101.9億，向勞保基金借貸67.4億元，比收到的保費還要多。農業部表示，農保自1989年以來「開辦即虧損」。

歷史上的今天／1956年敬軍花勞軍團預演「舞比歌優」

1956年6月22日，有20位敬軍花及酒家女服務生參加的「台北市烹飪商業同業公會前線勞軍團」，將於7月初旬出發赴金門前線獻歌獻舞慰我三軍。經過一個月的苦練，她們的歌舞和平劇已經很像樣子了。下午3點鐘，她們在台北市烹飪商業同業公會理事長吳錫洋經營的第一劇場4樓預演，得到參觀人士一致好評，她們預備在6月30日晚上在三軍球場先公開演出一場，演出所得就作她們勞軍團的開支，公演的票子有4百張50元的，1500張30元的，其餘還有10元和5元的。50元的票雖然貴了點，可是還不夠這些小姐們的推銷，敬軍花冠軍鳳林酒家的曼華小姐，一個人就已經推銷出去100張了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。