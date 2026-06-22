雪霸國家公園與企業合作 推櫻花鉤吻鮭等物種保育

1956年6月22日，有20位敬軍花及酒家女服務生參加的「台北市烹飪商業同業公會前線勞軍團」，將於7月初旬出發赴金門前線獻歌獻舞慰我三軍。經過一個月的苦練，她們的歌舞和平劇已經很像樣子了。下午3點鐘，她們在台北市烹飪商業同業公會理事長吳錫洋經營的第一劇場4樓預演，得到參觀人士一致好評，她們預備在6月30日晚上在三軍球場先公開演出一場，演出所得就作她們勞軍團的開支，公演的票子有4百張50元的，1500張30元的，其餘還有10元和5元的。50元的票雖然貴了點，可是還不夠這些小姐們的推銷，敬軍花冠軍鳳林酒家的曼華小姐，一個人就已經推銷出去100張了。

2026-06-22 00:02