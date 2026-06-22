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雪霸國家公園與企業合作 推櫻花鉤吻鮭等物種保育
雪霸國家公園管理處今天與明台產物保險公司簽署指標性物種保育合作備忘錄，未來明台產保將提供3年資金與人力支援，協助推動台灣櫻花鉤吻鮭改善域外養殖環境、台灣寬尾鳳蝶棲地營造、蝙蝠棲地優化以及物種保育環境教育推廣等。
國家公園署長王成機致詞時表示，國家公園保育與復育亟需政府與民間企業攜手合作，這次雪霸處與明台產險合作，突破過往單一物種保育模式，將資源投注於整體山林環境及多樣性棲地營造，不僅有助於提升物種存續能力，更是對自然生態永續的具體實踐。
國家公園署指出，明台產險繼與台江國家公園及墾丁國家公園合作推動保育後，今年將保育版圖拓展至高山。雪霸國家公園位居雪山山脈中心，根據歷年調查，園區內共有892種動物，其中包含76種保育類物種，更有8種是瀕臨絕種的珍稀物種。
國家公園署說，過往研究顯示，七家灣溪溪流生態系與霧林帶生態系，分別以瀕臨滅絕的台灣櫻花鉤吻鮭及台灣寬尾鳳蝶作為環境指標監測物種。
此外，根據雪霸處研究成果指出，園區記錄蝙蝠種類為29種占全島88%，其中觀霧地區27種更是目前已知單一地點蝙蝠物種數量最多的區域，凸顯雪霸國家公園在生物多樣性保育上的關鍵地位。
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