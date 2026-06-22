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中研院新院長陳建仁公布副院長名單 新面孔入列

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院陳建仁院長（右2）與蔡宜芳副院長（左起）、彭信坤副院長、周美吟副院長合影。中央研究院／提供
中研院陳建仁院長（右2）與蔡宜芳副院長（左起）、彭信坤副院長、周美吟副院長合影。中央研究院／提供

中央研究院新任院長陳建仁上任後隨即展開人事布局。中研院22日舉行新、卸任副院長歡迎暨歡送茶會，宣布由分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳接任生命科學組副院長，原子與分子科學研究所特聘研究員周美吟，以及經濟研究所特聘研究員彭信坤續任副院長，共同組成新行政團隊，協助推動院務發展。

陳建仁表示，今天是他就任中研院院長後的第一個工作日，新行政團隊也正式啟動。他感謝三位副院長願意投入行政服務，共同肩負推動學術創新、人才培育及回應國家重大挑戰的責任。面對人工智慧、氣候變遷及健康福祉等全球議題快速演變，中研院必須持續深化跨領域合作、厚植研究能量，以支持台灣學術發展。

此次任命中，原生命科學組副院長唐堂卸任，預計於今年9月退休，改由蔡宜芳接棒。中研院指出，蔡宜芳為國際知名植物學家，擁有美國卡內基美倫大學生物學博士學位，長期投入植物離子運送膜蛋白功能研究，研究成果多次被收錄於植物生理學教科書，曾獲台灣傑出女科學家獎及世界科學院生物科學獎等，並先後當選美國國家科學院國際院士、中研院院士及世界科學院院士。

中研院指出，蔡宜芳除具備卓越學術成就，也曾任分生所副所長、代理所長等職，具備豐富的研究行政經驗，處事細膩又善於傾聽，盼借重其專業與視野，為院務發展注入新動能。

數理科學組方面，由周美吟留任暫代。中研院表示，周美吟為美國加州大學柏克萊分校物理系博士，專長凝態物理理論，是第一原理電子結構計算領域的重要學者。2016年擔任副院長以來，協助推動本院重大研究計畫、人才延攬及國際學術合作，以提攜後進、治學嚴謹著稱，深受院內同仁敬重與信賴，將協助推動前瞻研究發展與國際合作，厚植台灣基礎科學研究能量。

人文及社會科學組副院長則由彭信坤續任。中研院提及，彭信坤為美國賓夕凡尼亞大學區域科學研究所博士，專長區域經濟與國際貿易研究，歷任經濟所所長、中研院秘書長等職務，2024年起擔任副院長，任內推動人文社會科學博士生菁英獎學金等人才培育措施，並協助精進院內制度與法規。

依中研院慣例，為兼顧數理科學、生命科學、人文及社會科學三大領域均衡發展，院長會自各組院士中遴選人選，提請總統任命副院長，協助推動院務。

陳建仁表示，周美吟與彭信坤長期深耕院務，是中研院穩健發展的重要支柱，蔡宜芳則帶來嶄新觀點與能量。未來行政團隊將持續營造優質研究環境，促進跨領域合作與國際交流，吸引優秀人才投入研究工作，提升中研院的學術影響力與國際競爭力，共同開創發展新局。

陳建仁 中研院 中央研究院 蔡宜芳

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