高馬航線重啟運量開紅盤！華信航空彩繪機首航、班次倍增助攻觀光旺季

首航飛行。 圖／連江縣政府提供

曾停駛20年的高雄－馬祖航線，去年由華信航空恢復定期民航服務後，開拓藍海商機，今年5月起從每周一班增為兩班，成為連結南台灣與馬祖的重要空中橋梁，觀光客、居民往返更便捷。高馬航線拉近兩地距離，為馬祖帶起新一波觀光熱潮，也強化馬祖的發展韌性。

首航班機於高雄小港機場。 圖／連江縣政府提供

交通建設是縣長王忠銘任內讓百姓最有感的施政成果之一。高雄至馬祖航線停飛多年，去年縣府與航空公司協調後復飛，業者一度憂虧損，王忠銘大膽承諾「保七」，載客率不足7成由縣府補差額，去年旺季高雄－南竿雙向載客率都破9成，遠超過預期。

首航落地南竿合照。 圖／連江縣政府提供

高馬航線不只是交通建設，更是帶動觀光、經濟的重要命脈。王忠銘指出，高馬航線自開通以來，有效打破地理空間限制，成功擴大馬祖在南部的觀光客源，對促進離島觀光產值有顯著效益。高雄市秘書長郭添貴也曾表達高度肯定，認為航線增班將深化兩地情誼，讓南部民眾規畫跳島旅行更從容。

高馬航線首航暨增班記者會圓滿成功。 圖／連江縣政府提供

●增班不減人氣 高馬航線載客率穩居9成以上

高雄－馬祖定期航線自5月4日起增開周一航班後，航班運能進一步提升，載客表現亮眼。根據連江縣交通旅遊局統計，高馬航線增班後載客率仍維持9成以上，充分展現市場需求強勁，顯示南台灣與馬祖之間的交流正持續升溫。

過去南部地區民眾前往馬祖，多需透過台北或台中轉乘，單程往往耗費4小時以上時間。高雄－馬祖航線開通後，飛行時間約70分鐘，縮短兩地交通時間，方便南高屏地區居民前往馬祖旅遊，也讓馬祖鄉親返鄉、探親、公務往返更便捷。

高馬航線首航暨增班記者會圓滿成功。 圖／連江縣政府提供

●時光機有巧思 馬祖經典元素飛上天

華信航空邀知名設計師鄒駿昇與插畫家洪添賢聯手打造彩繪機身。設計團隊以「馬祖時光機」為核心概念，萃取馬祖特有的「時間感」與「安定島嶼氛圍」，透過視覺美學引領旅客進入由歷史層次堆疊而成的感官之旅。

「馬祖時光機」是以華信航空最新引進編號B-16868的ATR新機作機身彩繪，視覺靈感汲取自旅行箱貼紙、郵戳與徽章符號，透過對軍徽形式的低調聯想，將馬祖的前線歷史轉化為可收藏的旅行標記。圖像則選取馬祖代表性物種如黑嘴端鳳頭燕鷗、梅花鹿、黃魚、露脊鼠海豚，以及東引與東莒燈塔，並連結高雄大港橋與海音館地標。色彩運用「海天藍」與「老酒琥珀黃」，在清爽明亮中注入文化溫度，展現內斂且具秩序感的視覺氣質。

●交通升級！翻轉離島 擁抱發展機會

馬祖四鄉五島設籍約1萬4千人，人口可能比本島一個大里還小，島島與海相隔，鄉鄉各有特色。

以往外界對馬祖印象不外乎是坑道、藍眼淚、高粱酒，近年從「戰地馬祖」轉型為「文化馬祖」，主打生態、深度旅遊。每年4月至6月為藍眼淚最佳觀賞期，也是馬祖觀光旺季。近年馬祖國際藝術島辦得有聲有色，讓更多人愛上馬祖獨特魅力。

王忠銘說，高馬航線讓高雄、台南、屏東民眾前往馬祖更方便，家住南部官兵、公務員返鄉需求也能滿足，今年5月起增開班次，形成周五去、周一回的4天3夜模式，有助發展深度旅遊。

更多資訊請上https://www.matsu-news.gov.tw/news/article/239862