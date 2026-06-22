高雄金馬賓館如何重獲新生？ 御盟大膽的決定

在高雄壽山腳下，一棟曾經負責接待駐軍官兵、充滿歷史滄桑感的歷史建築，如今搖身一變，成為國際藝術家、年輕創作者與城市居民交會的重要場域。

這裡是「金馬賓館當代美術館（ALIEN Art Centre）」。

自2018年開館以來，這座由永添藝術、御盟集團修復與營運的歷史建築，不僅成功轉型為南台灣重要的當代藝術基地，更逐步建立起屬於高雄的文化能量。從歷史建築保存、國際策展交流、青年藝術扶植到藝術教育推廣，金馬賓館當代美術館展現出企業長期投入文化工作的決心，也因此榮獲第三屆聯經人文企業獎「藝文推手傑出獎」的肯定。

對御盟集團而言，藝術從來不是企業品牌的裝飾，而是一種改變城市與生活的力量。

金馬賓館當代美術館座落於高雄，背倚壽山。每年五月至六月，館區周邊鳳凰花盛開，形成具標誌性的特殊景觀。（圖/永添藝術．御盟集團提供）

藝術不該有距離，而是生活的一部分

藝術並非高高在上，而是源自生活中的感受，並透過創作轉化成可被保存、傳遞的價值。

金馬賓館當代美術館成立以來，不斷透過親子工作坊、音樂活動、跨界展演與社群參與設計，希望讓人以輕鬆自然的方式走進美術館，而非帶著距離感欣賞藝術。

永添藝術執行長暨金馬美術館館長邵雅曼觀察到，幾年下來，最大的改變不只是參觀人數增加，而是人們開始把來金馬賓館當代美術館當成生活的一部分。「相較以前的匆忙，現在很多人會慢慢來喝杯咖啡、靜靜看展，也會主動詢問下一檔展覽什麼時候開始。」這些細微的質變，正是文化逐漸在地方扎根的最好證明。

《塵與金》展覽期間舉辦的音樂聯覺音樂會，邀請音樂家以即興創作回應展覽內容，透過聲音延伸觀眾對藝術家創作的感受。（圖/永添藝術．御盟集團提供）

一項大膽的決定，讓歷史建築重獲新生

金馬賓館當代美術館的誕生，其實是一場充滿挑戰的冒險。2016年，高雄市政府公開招標活化金馬賓館歷史建築，當時其他競爭者提出的方案多圍繞在青年旅館、老人安養院等規劃，而永添藝術、御盟集團則提出了完全不同的構想——當代美術館。

「我們其實不知道經營美術館會遇到多少困難。」邵雅曼坦言。接手後團隊才發現，歷史建築的修復遠比預期複雜，許多維護與營運成本都超出了原本的估算。但永添藝術、御盟集團沒有退縮，選擇一步步克服困難。

這份勇氣，源自於父親——御盟集團總裁邵永添深植在企業文化的 DNA。邵雅曼形容：「我們不是準備到100分才開始做，而是有30分準備就先出發，剩下70分在過程中學習。」此精神也成為金馬賓館當代美術館日後不斷成長的重要動能。

用國際美術館規格，打開世界視野

開館之初，要如何說服世界級藝術家來到高雄？

邵雅曼說，「從第一年開始，我們就用國際美術館的規格思考自己。」這個精準的自我定位，決定了後續所有的發展方向。團隊並不是以市場規模或商業條件打動合作方，而是分享對這片土地、建築與城市未來的想像，讓藝術家也看見了這份真誠。

美國以光與空間聞名的藝術家詹姆斯．特瑞爾（James Turrell）的展覽計畫無疑是最關鍵的轉折點。身為全球最具代表性的當代藝術家之一，其作品被收藏於世界各大美術館，在亞洲的永久對公眾開放的展覽極為難得。

邵雅曼坦言，這檔展覽對金馬賓館當代美術館而言意義重大。「它讓更多人相信，我們並不是地方性的藝術空間，而是真正具有國際對話能力的美術館。」透過國際級展覽的累積，逐漸建立起專業的策展實力，陸續與歐洲、亞太等國際藝術機構合作，建立兼具可親近又具深度的主題策畫，強化了國內外藝術界對其專業質量的認同。

詹姆斯．特瑞爾的作品《科林斯運河》，以光作為創作媒介，參觀者進入展場猶如開展光的冥想。（圖/永添藝術．御盟集團提供）

從地方場館到國際認證，高雄被世界看見

近年來，金馬賓館當代美術館陸續獲得國內外專業機構肯定，不僅入選《Shopping Design》評選的「台灣人文百景」，更獲《孤獨星球旅遊指南》（Lonely Planet）推薦為高雄最值得造訪的景點之一。

對邵雅曼而言，這些肯定的意義不只代表館舍受到認可，更是高雄被納入國際文化旅行者視野的象徵。「當國外旅客因為一座美術館而來到高雄，這代表他看見的不只是展覽，而是一座城市的文化能量。」她認為，文化場館的價值從來不只是服務在地觀眾，更重要的是成為城市與世界對話的窗口。

她觀察，金馬賓館當代美術館的誕生其實與高雄近十年的城市轉型同步發生。2018年前後，衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心、內惟藝術中心、環狀輕軌全線通車、駁二大港橋等大型文化建設陸續落成啟用，原本的工業城市開始蓄積新的文化能量、長出新的樣貌。

近年來，金馬賓館當代美術館與高雄多個藝文場館建立合作關係，吸引外地旅客的專程造訪，進而可看見高雄不同於過往的文化面貌。

從觀展到思考，打造多元的文化平台

邵雅曼希望將金馬賓館當代美術館打造成為如瑞士貝耶勒美術館（Fondation Beyeler）的當代藝術場域，除靜態展示，更是結合自然地景，融於生活，能參與藝術價值定義與討論的平台。因此，館方長期深耕讓身心適意的展期活動體驗，並投入藝術論述與知識建構工作，透過公眾藝術活動、知識性論壇及研究出版，讓每檔展覽都能延伸出更深層的文化討論。

除了美術館本體之外，永添藝術，御盟集團近年更進一步拓展藝術參與的可能性，發展出「ALIEN MODE」策展收藏平台。邵雅曼特別強調，ALIEN MODE 並不是傳統意義上經營特定代理藝術家與作品銷售的商業單位，它更像是一個「以議題為核心」的策展選件，並透過反映時代觀點的策畫方式，來引起作品背後議題被進一步關注與討論。

這樣新型態的文化運作模式既能與金馬賓館當代美術館共同策劃展覽，也能在其他城市或文化場域發起合作計畫。邵雅曼認為，未來美術館不應只是固定存在的建築，而應成為能夠流動、連結並創造文化影響力的平台。

影像沙盒：為下一代創作者搭建舞台

除了國際策展與平台實驗，人才培育更是金馬賓館當代美術館的核心工作。2023年啟動的《Video Sandbox 影像沙盒計畫》，結合國立臺南藝術大學等學術資源，面向全國40歲以下的創作者公開徵件，每年選出六位藝術家，提供兩個月的展覽策畫、學術推廣與論壇交流。邵雅曼表示，當代藝術創作已逐漸跨越傳統媒材界線。影像、聲音、裝置、互動、電腦運算等新技術，正在大幅改變藝術創作方式，並將使台灣藝術的傳播力更不受疆界侷限。

影像沙盒不只是單純的競賽，而是一套完整的人才培育機制。幾年下來，不少參與此計畫的藝術家已陸續獲得美術館的獎項肯定及國外展演機會，成為台灣新生代藝術創作的重要力量。

藝術永續：改變生活方式，留下長久的人文風景

當許多企業選擇以募資與基金會支持藝文活動時，御盟集團選擇了更有挑戰的路——自己組建團隊、以公司經營美術館。

在邵雅曼看來，真正的永續是歷經時間淬鍊也不會消逝的陪伴。當一個人願意把藝術帶入自己的生活，他可能開始重新整理居住空間；當人們願意重視建築細節，整座城市的景觀也會因此不同。「藝術的力量並不只是存在美術館裡，而是在人們的生活中慢慢發生作用。」

這正是永添藝術，御盟集團多年來堅持投入藝術、推動永續原創泉源的核心原因。金馬賓館當代美術館正在證明：企業的價值，不只在於創造經濟成果，更在於能否為一座城市留下長久的人文風景。