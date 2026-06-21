台帛美食外交！料理職人當一日「總統芋廚」 蕭美琴、惠恕仁盛讚

副總統蕭美琴今天在社群平台上分享料理職人索艾克（Soac）參訪帛琉的影片；索艾克擔任「一日總統『芋』廚」，精心設計融合台帛特色的創意佳餚；蕭副總統說，索艾克以「芋見台灣」為主題，將帛琉的特產結合台灣美食，讓世界不只看見台灣，也能夠品嚐到台灣最美味、最溫暖的特色。

為了讓台灣民眾更深度認識帛琉，帛琉觀光局特別在蕭副總統出訪帛琉期間，邀請曾獲頒台灣金鐘獎「最佳綜合節目主持人獎」的料理職人索艾克（Soac）參訪帛琉。

索艾克此行除了宣傳帛琉觀光，更透過廚藝與在地食材展開一場精彩的「美食外交」。

在帛琉餐飲文化中，除了廣爲人知的海鮮料理，「芋頭」是帛琉食物和文化中的重要元素。索艾克這次擔任「一日總統『芋』廚」，選用帛琉在地芋頭作為核心。

為了尋找最合適且優質的在地食材，索艾克特別走訪「台灣駐帛琉技術團農場」，深入了解在地作物的風味特色。索艾克精心設計4道融合台帛特色的創意佳餚，並邀請帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）與副總統蕭美琴一同品嚐。

索艾克將台灣傳統經典的芋粿巧，改以帛琉在地香濃的芋頭製作，將道地台灣家常菜餚帶到帛琉；以雞肉製成的台式肉羹湯加入帛琉芋頭酥增添口感，並搭配香菜多力多滋，展現台式飲食的靈魂與玩心；他翻轉台灣夜市經典小吃「蚵仔煎」的概念，以鮮美鮭魚搭配不可或缺的靈魂海山醬；此外，運用帛琉芋頭製成Q彈的台式芋圓，融入熱帶風情的椰奶，並搭配鳳梨與台灣傳統仙草凍。

惠恕仁及蕭副總統對於這次的創意料理讚不絕口，其中，甜點「芋圓椰奶蜜鳳梨仙草凍」大獲好評。惠恕仁大讚這道甜點的美味，甚至幽默表示：「飯店應該要採用索艾克的料理」。

惠恕仁也點出，「Soac」的發音在帛琉話中正好是「喜歡（like）」的意思。

蕭副總統則對索艾克將帛琉食材完美結合台灣味的創意感到驚喜，她並表示這樣的料理成功做出了讓帛琉人與台灣人都很享受的美味，「這個食譜應該要留在帛琉」。

為了將最地道的「台灣味」介紹給惠恕仁，索艾克在現場特別準備特製的「香菜大禮包」贈送給惠恕仁與蕭副總統。身為台灣飲食靈魂之一的香菜，不僅為現場增添趣味與話題，也拉近了彼此的距離。