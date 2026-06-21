陳明祺視察巴拉圭園區及科技大學 盼共育新世代人才

外交部政務次長陳明祺率團出訪友邦巴拉圭，視察台巴智慧科技園區以及台灣－巴拉圭科技大學臨時校址，並於外媒專訪時表示，台灣政府將持續深化與巴拉圭的高等教育合作，共同培育下一個世代經濟發展所需人才。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺於17日率團訪問巴拉圭期間，在巴國外交部政務次長貝爾敦（Víctor Verdún）陪同下視察台巴智慧科技園區，檢視目前整建活化進度與招商情形，同時參訪巴拉圭全球自由貿易區（Complejo Empresarial Global）以汲取當地成功實踐經驗，打造有利台灣高科技廠商進駐的投資環境。

外交部提到，陳明祺一行另於16日與貝爾敦走訪台灣－巴拉圭科技大學臨時校址，台巴科大校長杜華德（Jorge Duarte，另譯：杜亞德）表示，此項合作計畫對巴國高等科技教育發展意義重大，開辦8屆以來已有約300名畢業生投入業界，表現備受肯定；興建中校舍預計於2027年完工，未來將規劃開設研究所課程，持續為巴拉圭培育國家發展所需高階人力。

外交部強調，為在「榮邦計畫」架構下協助友邦巴拉圭科技轉型，並促進台灣企業拓展國際布局，政府積極推動台巴科大計畫並媒合該校學生在台灣科技業實習，透過產學合作建立巴拉圭產業升級與台灣廠商投資所需人才庫。

外交部表示，陳明祺在接受巴拉圭Telefuturo電視台專訪時說，台灣在巴拉圭投資前瞻性企業，將為當地青年創造新的就業機會，台灣政府將持續深化與巴拉圭高等教育合作，共同培育下一個世代經濟發展所需人才。