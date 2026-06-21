聯合報一周大事6/14~6/20

國內

18日：經濟部公布二○二五年全國電力資源供需報告，未來十年（二○二六至二○三五年）用電需求年均成長率約為百分之二點五。

18日：為強化防制毒品與毒駕，行政院政務委員季連成說，預計在校園推動「第五級保全」，警察在有毒品相關情資時可進入學校查緝或協助。

18日：中央研究院舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給新任院長陳建仁。

國外

17日：美國總統川普在法國凡爾賽宮簽署代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄，美伊承諾六十天內進行談判且達成最終協議。

17日：七大工業國集團（G7）發表聯合聲明，包括美國總統川普在內的各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大制裁俄羅斯。

20日：伊朗武裝部隊作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」宣布，將關閉荷莫茲海峽並禁止所有船隻通行，美伊停火協議再添變數。