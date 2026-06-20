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遭點名強迫勞動 桃市1業者多次違法挨罰

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬吳淑玲周宗禎林媛玲／連線報導

美國「透明組織」去年點名台灣九家紡織供應商涉及強迫勞動，引發關注。

桃園市勞檢處昨天表示，桃園這家遭點名業者，近十年曾四度違反勞基法，都是延長工時超過法律規定，將再安排稽查。

台南市勞工局、新竹縣勞工處表示，今年勞動部函請調查特定業者，都無強迫勞動的具體事證。

我國九家紡織業者遭點名對於移工，有支付高額招聘費、扣留護照或單月延長工時達上百小時、長達廿三日未休假等問題。監察院點名全台九成五紡織中小企業人權合規量能不足。

桃園一家紡織企業遭點名。桃園市政府表示，該廠自二○一七年至去年，被查獲四次違反勞基法，違反法條皆為勞基法第卅二條第二項延長工作時間超過法令規定，罰款金額從五萬元到十萬元不等。

桃園市勞檢處表示，過去有人檢舉才發現違法，監院點名後，將另安排時間稽查。

新竹縣勞工處指出，今年接獲中央函請調查，初步未發現強迫勞動或勞動剝削等違法情事，查核結果已函報勞動部備查，將持續強化訪視及查察作業。

台南市勞工局表示，已依勞動部規畫，訪查轄內相關事業單位，包括移工住宿環境、生活照顧服務、聘僱管理及法令遵循等。

台南市勞工局說，截至目前為止，未發現涉及強迫勞動之具體事證。

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