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監委調查 紡織業涉強迫勞動 勞檢淪形式

聯合報／ 記者蔡晉宇、鍾張涵葉冠妤／台北報導
台灣紡織業聞名世界，如今遭美國「透明組織」點名有強迫勞動情事，監察院要求經濟部、勞動部必須改善。圖為示意圖，非當事廠商。本報資料照片
台灣紡織業聞名世界，如今遭美國「透明組織」點名有強迫勞動情事，監察院要求經濟部、勞動部必須改善。圖為示意圖，非當事廠商。本報資料照片

監委紀惠容、王幼玲表示，美國「透明組織」去年點名台灣九家紡織供應商，涉有移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動情事，經調查，台灣現行勞檢未能解決結構性破洞，應積極將國際強迫勞動指標內化為實質查察要件，且要通盤檢討現行法制。

美組織點名台業者涉強迫勞動

美國「透明組織」（Transparentem）去年點名台灣九家紡織供應商涉有移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動情事，紀惠容、王幼玲介入調查後昨天透過新聞稿表示，台灣紡織業享有「紡織矽谷」美譽，但高達九成五為中小企業，普遍面臨人權合規量能不足的隱憂。

紀惠容、王幼玲指出，台灣先前有製造業大廠遭美方實施暫扣令，此國際制裁對台灣出口製造業是警醒的「重錘」也是「轉捩點」。紡織業同為製造業，在產業轉型與人權防護上都有亟待改善的地方，勞動部與經濟部應檢討改進。

勞檢多查加班 未會同警方聯防

針對勞檢機制部分，監委說，國際組織指控勞動部交辦五地方政府實施勞檢，卻多僅超時加班等一般性違規，而對於單月延長工時高達一三四小時、連續工作廿三天無休等情況，裁罰金額僅約兩萬元至十五萬元不等，對大型企業顯缺嚇阻力，且對於強迫勞動指控只以「查無不法」結案，也未會同司法警察單位啟動聯防。

監委表示，現行勞檢流於形式，難以辨識強迫勞動，若不解決深層的強迫勞動問題，現行勞檢宛如「在漏水的船上只忙著打掃甲板，卻不肯堵住底部的結構性破洞」，勞動部應加速將國際強迫勞動指標內化為實質查察要件。監委也提到，台灣法規允許向移工收取服務費，有悖於國際公平聘僱原則，勞動部擬在三年後實施零付費招募（雇主付費原則），但將讓每名紡織業移工的聘僱成本平均增加七點六萬元至十三點四萬元，對中小型紡織業者無疑是財務挑戰。

應建構救濟管道 稽核防護機制

對於一九五五全國性勞工諮詢與申訴專線，監委認為，專線僅具「通報」轉介性質，缺乏提供金錢賠償或正式道歉等實質修復損害效力，而政府若冀望企業自行建置內部管道，易淪為「球員兼裁判」，導致勞工噤聲，因此應建構具公信力的第三方救濟管道、稽核防護機制。

監委表示，面對全球供應鏈對人權標準的日益嚴格檢視，台灣必須從「低價競爭」轉向「負責任的品質競爭」，落實零付費與防杜強迫勞動，才能維繫全球供應鏈競爭力與國際聲譽。

勞部：持續精進勞檢查處違失

勞動部表示，今年二月已發布「企業防制強迫勞動參考指引」，協助我國企業進行風險辨識並降低企業營運風險。有關移工勞檢部分，「人口販運防制法」明定強迫勞動行為，已建立中央跨部會聯繫機制，地方主管機關實施勞動檢查過程，將持續精進勞動檢查作為，依法查處雇主違反勞動法令違失。

經部：協處跨國企業人權爭議

經濟部指出，經濟部刻正進行「企業與人權國家行動計畫（ＮＡＰ）二點○」（草案）修訂作業，期透過供應鏈治理逐步帶動上、下游企業提升人權治理能力；規畫設立非司法申訴管道「國家聯絡點」（ＮＣＰ），以對話取代對抗，協處跨國企業海外營運的人權爭議。

勞檢 監委 移工 紀惠容

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