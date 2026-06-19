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監委籲研擬綠島遊客數警戒閾 建置污水下水道系統

中央社／ 記者賴于榛台北19日電

監察委員范巽綠等人今天表示，綠島無污水處理廠，民生污水致近海海域優養化，應儘速建置完整公共污水下水道系統，並研擬適當登島遊客警戒閾值；內政部國土署則已同意將綠島污水處理計畫從台東全縣計畫中抽離，獨立執行。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處規劃於台東縣綠島南岬地區，打造綠島朝日度假園區引發關注，監委范巽綠、林盛豐及施錦芳調查報告日前獲監察院通過，今天發布新聞稿說明調查結果。

監委指出，綠島朝日溫泉、朝日旅遊服務中心及紫坪露營區等設施已使用逾30年甚或逾40年，部分設施因長期受風災及鹽害侵蝕而老舊劣化，確有整體更新及提升旅遊服務品質的需求，政策有其合理性，但對於環境承載、生態保育及開發風險等疑慮，東管處仍應加強溝通說明與環境監測，以建立社會信任。

監委提到，綠島珊瑚覆蓋率高，珊瑚群聚健康、穩定，但存有隱憂，此案諮詢學者認為綠島沒有興建污水處理廠，民生污水導致近海海域優養化，因此整體珊瑚狀況衰退中；也有學者提到，綠島近海區域因為缺乏污水處理系統，營養鹽濃度極高，提供黑皮海綿與蝕骨海綿快速生長的環境，影響珊瑚礁。

監委說，綠島目前尚未建置完整公共污水下水道系統，應儘速解決民生污水排放問題，減緩對珊瑚礁生態的不良影響，兼顧觀光發展、生態保育及居民生活品質，目前國土署也已同意綠島污水處理計畫從台東全縣計畫中抽離，獨立執行。

此外，監委認為，綠島擁有世界級海底溫泉、火山地質、珊瑚礁生態及人權歷史文化資產，具有高度保育及觀光價值，雖近年全島遊客量約26.7萬人次，且呈逐年下降趨勢，但東管處辦理的遊客最適規模評估，並未充分納入海洋生態及環境承載因素，後續應研擬適當登島遊客警戒閾值，作為未來遊客總量管理、遊憩行為管制及開發強度規範的重要依據。

對於白色恐怖綠島紀念園區，監委表示，園區近3年每年平均遊客達12萬7958人次，為綠島遊客參訪人數最多的景點，東管處推動觀光旅遊時應特別重視，當中綠洲山莊部分設施也應加速修復與展示工作，忠實呈現歷史原貌。

綠島 監委 范巽綠

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