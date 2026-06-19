林佳龍響應中美洲友邦縮時料理挑戰 台灣粽搭配貝里斯辣椒醬歡慶端午

適逢2026年端午節佳節，外交部長林佳龍今（19）日響應中美洲經貿辦事處（CATO）與iCook愛料理合作推出的「縮時料理大挑戰」，以台灣粽子搭配來自中美洲友邦貝里斯的辣椒醬「參戰」，並佐以友邦瓜地馬拉咖啡，分享融合台灣節慶記憶與友邦特色風味的端午新吃法。

林佳龍在社群平台發布短影音祝福國人朋友端午佳節闔家平安喜樂，並表示，端午節有著台灣人共同的節氣記憶。每逢端午，家中餐桌上少不了一顆粽子，也少不了大家對「南部粽、北部粽」，以及粽子應搭配「甜辣醬還是花生粉配醬油膏」等不同吃法的熱烈討論。

林佳龍指出，今年特別選擇以台灣粽子搭配貝里斯辣椒醬參與挑戰。第一口是熟悉的台灣端午滋味，第二口則是友邦熱情的風味，他也用冰塊和濾掛咖啡包沖泡一杯冰涼的瓜地馬拉咖啡，為端午餐桌增添別具特色的中美洲風情。

林佳龍笑說，這次影片幕僚跟他說要以「ASMR」方式拍攝，自己只需要專心品嘗粽子；儘管聽來簡單，但要把粽子吃得有「聲」有色，其實也是一項挑戰。

林佳龍也邀請國人朋友在端午連假期間，除了與家人朋友相聚、出門走走外，也可踴躍參與CATO舉辦的「縮時料理大挑戰」，發揮創意，將中美洲友邦特色食材帶進家中餐桌，創造更多元的新風味，「相信高手都在民間」。