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我國紡織廠遭國際點名強迫勞動 監院促勞動部、經濟部檢討改進

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
我國紡織廠遭國際點名強迫勞動 監院促勞動部、經濟部檢討改進。圖／聯合報系資料照片
我國紡織廠遭國際點名強迫勞動 監院促勞動部、經濟部檢討改進。圖／聯合報系資料照片

監委紀惠容、王幼玲今天表示，台灣紡織廠遭國際「透明組織」點名涉移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動，勞檢須接軌國際、補上結構漏洞，且合法服務費悖公平聘僱原則，促請勞動部經濟部檢討改進，並正視95%紡織中小企業人權合規因應問題。

去年2月，美國「透明組織」（Transparentem）揭露我國9家紡織供應商涉有移工支付高額招聘費、扣留護照等強迫勞動情事。紀惠容、王幼玲調查指出，先前已有我國製造業大廠遭美方實施暫扣令，此國際制裁對台灣出口製造業是警醒之「重錘」也是轉捩點，而紡織業同為製造業，其在產業轉型與人權防護上有下列亟待改善之處，促請勞動部、經濟部檢討改進。

二位監委指出，勞檢機制流於形式，難以辨識強迫勞動，亟待對接國際標準，面對國際組織指控，勞動部交辦5地方政府實施勞檢，卻多僅超時加班等一般性違規，而對於單月延長工時高達134小時、連續工作23天無休等情況，裁罰金額僅約2萬元至15萬元不等，對大型企業顯缺嚇阻力。

二位監委表示，債務束縛往往為強迫勞動根源，我國法規允許向移工收取服務費作法罕見於國際，而勞動部已擬三年後實施零付費原則，值此之際，政府應正視中小企業之困境，合法「服務費」悖於國際公平聘僱原則，移工每月遭定額扣除薪資，實務上卻衍生部分仲介涉「收錢不辦事」未提供實質服務之爭議，勞檢近年對此亦全無查獲。

二位監委指出，現行1955專線缺乏實質救濟效力，應建構具公信力之第三方救濟管道及稽核防護機制：官方1955專線僅具「通報」轉介性質，缺乏提供金錢賠償或正式道歉等實質修復損害之救濟效力。政府冀望資源匱乏的中小企業自行建置內部管道，極易淪為「球員兼裁判」導致勞工噤聲；同時也忽略「連大型跨國企業都難以獨力建置受國際信任之第三方申訴機制」的實務困境，應檢討策進。

二位監委說，面對全球供應鏈對人權標準的日益嚴格檢視，台灣企業已進入關鍵時刻，必須從低價競爭轉向負責任的品質競爭，落實零付費與防杜強迫勞動，是維繫我國產業於全球供應鏈競爭力與國際聲譽的通行證，期盼政府、企業與國際品牌商公私協力堵住制度的結構性破口，共創台灣製造業的永續發展。

勞動部 經濟部 移工

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