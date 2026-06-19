冷眼集／陳建仁將延續改革 或走回中研院老路？

前副總統陳建仁昨天接任中研院院長，稱要在前院長廖俊智留下的現有基礎上，推動五大方向。其實廖俊智任內的中研院，在部分院內同仁觀察下已起深具時代性的改變，陳建仁是否會延續廖俊智開創路線，或回中研院老路，還待觀察。

中研院早年有如與民間脫離的學術聖地，也因此有些規章不明的灰色地帶，爆發將前院長翁啟惠一度捲入的「浩鼎案」。中研院法律學研究所研究員黃丞儀指出，廖俊智上任後成立法制處，就是要讓相關法制清清楚楚，就算沒法律條文，也有倫理規約。

中研院長年以來究竟應是院士或各所為主的權力結構問題，也在廖俊智任內改善。黃丞儀指出，早期選院長以院士及評議員為主，即使其中許多人根本不在國內；廖俊智上任後成立院內民主治理小組，修改院長遴選辦法，讓院內研究人員經選舉也可加入決定院長候選名單的院長遴選委員會，讓內部更能發聲。

此外，院內民主治理小組也在二○一八年修正中研院處務規程，讓院務會議變成重要事項的決策主體，不再只是聊備一格。另也透過刊物與講座乃至去年新辦的「中研學術大會」等，加強與社會溝通。

如此讓中研院組織「大轉骨」，過程中必然遇到各方異見。然而正因廖俊智長年在國外學術圈，在國內缺乏既有派系與人脈包袱，另一方面，相對於近年歷任院長，廖俊智與政治關連性也明顯較少，反而得以放手推動改革。

如今陳建仁上任，相比於廖俊智，他顯然深富專業領域的人脈連結，乃至政治履歷，這也表現在兩人昨天致詞。當廖俊智多次感謝院內同仁，潛台詞是這是他唯一的人脈資源；陳建仁顯然對各方連結如數家珍，還不忘將賴清德總統的「三三三」美夢列入五大方向之一。

究竟，陳建仁比起廖俊智多的兩樣資產，對中研院會產生什麼影響？是會讓中研院走回老路，或如他所言，在前人累積基礎上開闊前行？不論哪一種，只盼能造福台灣。