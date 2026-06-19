聽新聞
0:00 / 0:00

陳建仁接掌中研院：打造亞太卓越研究機構

聯合報／ 記者何定照／台北報導
中央研究院18日舉行院長交接典禮，由院長廖俊智（左）交接給新任院長陳建仁（右）。記者曾吉松／攝影
中央研究院18日舉行院長交接典禮，由院長廖俊智（左）交接給新任院長陳建仁（右）。記者曾吉松／攝影

中央研究院昨舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給新任院長陳建仁。陳建仁致詞時表示，將在既有基礎上推動五大方向，包括打造中研院成為亞太卓越研究機構、回應國家與全球的關鍵需求。

當年任命廖俊智 蔡英文：虧欠他很多

交接典禮由副總統蕭美琴監交，前總統蔡英文、前院長李遠哲也到現場，多位致詞者都引用廖俊智十年前允諾回台接任的名言「家裡有事，回家幫忙」。廖俊智則送陳建仁一盒擔仔麵，象徵「中研院重擔」交棒。蕭美琴說，希望廖俊智之後可以繼續關心「家裡的事」；當年任命廖俊智的蔡英文則說，廖俊智當年答應回家幫忙，如今她要說「有你，家裡真好」。

蔡英文還提到，進場時看到廖俊智滿頭白髮，很驚訝，因為十年前應該不是如此，「我虧欠我們院長很多」。

蕭、蔡也盛讚並期許陳建仁。蕭美琴說，氣候威脅、地緣政治、供應鏈重組、淨零轉型、數位轉型乃至ＡＩ倫理及法規，都是當今重要課題，對陳建仁充滿信心。蔡英文也說，台灣ＡＩ發展、能源轉型、公衛挑戰等，都需要中研院專業的前瞻建議，相信陳建仁會為國家發展提供更堅實的學術根基。

陳建仁：讓台灣成為AI研究治理典範

陳建仁致詞則提出將推動五大方向，首先是秉持人文社會與自然科學均衡發展的理念，持續追求學術卓越，也加強與國內各研究大學及機構的密切合作，組成重點人文及科技領域的國家隊，努力實現賴清德總統希望未來卅年內，台灣在物理、化學、醫學等三領域至少增加三位諾貝爾獎得主的「三三三願景」。

其他方向包括打造中研院成為亞太卓越研究機構；回應國家與全球的關鍵需求；推動知識傳承與公共溝通；建構負責任的人工智慧與資料治理制度，使台灣成為國際重要的ＡＩ研究與治理典範。陳建仁說，人文與科學研究的價值不僅在於發現，更在於服務。一個人可以走很快，一群人可以走很遠。

廖俊智致詞時表示，十年前接任院長時，面臨院內院外高度期待，像是湯姆．克魯斯的「不可能的任務」。但經過他與同仁共同努力的「Mission Invisible」，終於創造中研院的Mission Incredible。成果表現在諸多人文社科深具影響力的學術專書、參與人類史上首張黑洞影像觀測，及量子計畫等。如今中研院早已是自己的家，卸任後將擔任生物化學研究所的特聘研究員，用不同的身分全心投入學術工作，繼續關心並支持中研院的發展。

陳建仁 中研院 廖俊智 蔡英文 人工智慧 李遠哲 蕭美琴

延伸閱讀

廖俊智卸任中研院長 「把不可能任務化為Mission Incredible」

廖俊智掌中研院10年變滿頭白髮 蔡英文細數功勞：虧欠你很多

陳建仁接任院長 擁有比廖俊智多的「2樣資產」…對中研院是軟肋或利多？

即將卸任 廖俊智為中研院留下「價值」

相關新聞

冷眼集／陳建仁將延續改革 或走回中研院老路？

前副總統陳建仁昨天接任中研院院長，稱要在前院長廖俊智留下的現有基礎上，推動五大方向。其實廖俊智任內的中研院，在部分院內同仁觀察下已起深具時代性的改變，陳建仁是否會延續廖俊智開創路線，或回中研院老路，還待觀察。

陳建仁接掌中研院：打造亞太卓越研究機構

中央研究院昨舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給新任院長陳建仁。陳建仁致詞時表示，將在既有基礎上推動五大方向，包括打造中研院成為亞太卓越研究機構、回應國家與全球的關鍵需求。

歷史上的今天／1984年北市防汛演習 偵測系統待改進

1984年6月19日，台北市政府進行防汛演習，工務局養工處人員架設倍力橋，模擬堤防出現缺口，以砂包臨時搶修的過程。當時的台北市長楊金欉在圓山一號抽水站校閱防汛演習人員後，開始參觀操作示範時，主動要求去查看水位偵測系統。

新日系精工美學 「東煒玉川」雙捷三重站旁打造清水模地標

當都市高密度開發逐漸飽和，兼具自然水岸與軌道經濟的全方位居住環境，便成為都會頂級住宅的代名詞。深耕建築工藝達37年的東煒建設，近期於三重推出全新建案「東煒玉川」，融合軌道便利、百貨精品、自然水岸，加上雙北極為罕見的「日系全清水模集合住宅」等特色，公開便吸引包含金融菁英、醫師及自營商等高質感客群的熱烈詢問。 創立於1989年的東煒建設，過去以「大可山石」、「東煒欽品」、「東煒太和」等建築精品深受市場肯定，公司以台灣少見「新日系清水模建築」為發展，清水模工法因能呈現清水混凝土最質樸、純粹的質地，一向被視為極簡美學的最高指標，過去最常運用於安藤忠雄等大師級建築中。 新日系清水模工法 施工嚴謹 東煒建設總經理趙國祥指出，團隊對於清水模的著迷與鑽研由來已久，「早在2008年的時候，東煒就特別從日本引進專業的師傅和技術，把最正統的日系清水模工法完整帶進台灣。」 趙總經理進一步指出，清水模表現的是它最真實的一面，但也因此沒有任何容錯空間。在施工進行當中，「第一要非常精準，灌了（混凝土）拆了之後，它如果是有非常的不整，那勢必就要拆掉重做；第二個就是灌漿的時候要非常紮實，所以我們要用非常好

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。