陳建仁接任院長 擁有比廖俊智多的「2樣資產」…對中研院是軟肋或利多？

前副總統陳建仁昨天接任中研院院長，稱要在前院長廖俊智留下的現有基礎上，推動五大方向。其實廖俊智任內的中研院，在部分院內同仁觀察下已起深具時代性的改變，陳建仁是否會延續廖俊智開創路線，或回中研院老路，還待觀察。

中研院早年有如與民間脫離的學術聖地，也因此有些規章不明的灰色地帶，爆發將前院長翁啟惠一度捲入的「浩鼎案」。中研院法律學研究所研究員黃丞儀指出，廖俊智上任後成立法制處，就是要讓相關法制都清清楚楚，就算沒法律條文，也訂有倫理規約。

廖俊智也改變智財技轉處本質。黃丞儀說，早期技轉處是服務急著申請專利的科學家，但法規不明下容易出問題，廖俊智上任後，改革智財技轉處的程序，除了協助申請專利外，更強調研究倫理和技轉規範，減少擦槍走火問題。

中研院長年以來究竟應是院士或各所為主的權力結構問題，也在廖俊智任內改善。黃丞儀指出，早期選院長以院士及評議員為主，即使其中許多人根本不在國內；廖俊智上任後成立院內民主治理小組，修改院長遴選辦法，讓院內研究人員經選舉也可加入決定院長候選名單的院長遴選委員會，更內部更能發聲。

此外，院內民主治理小組也在2018年促成修正中研院處務規程，讓院務會議變成重要事項的決策主體，不再只是聊備一格。廖俊智並勤於去各所辦座談，了解大家需求。

種種改變措施，都源於廖俊智十年前回台時宣稱要帶回的「國際觀念、制度與作法」，這也表現在廖俊智屢屢談及也實踐的鼓勵同仁跨域合作、議題垂直整合，以及透過刊物與講座乃至去年新辦的「中研學術大會」等，來加強與社會溝通，讓外界了解中研院在做什麼。

如此讓中研院組織「大轉骨」，乃至各種招聘人才、留才新措施，過程中必然遇到各方異見，這也使廖俊智在院內並非走廣結善緣路線。然而正因廖俊智去國多年，在國內並無既有熟悉人脈與系統，倒也少了牽絆，得以大刀闊斧，包括實踐「重質不重量」的學術評鑑等。

另一方面，相對於近年歷任院長，廖俊智與政治關連性也明顯較少。黃丞儀認為，廖俊智相當程度嚴守學術和政治的分際，讓中研院可以在複雜的政治生態中平穩運作，「日後或許會證實，廖俊智這十年給中研院奠定了深具開創性的發展基礎。」

如今陳建仁上任，相比於廖俊智，他顯然深富專業領域的人脈連結乃至政治履歷。這也表現在兩人昨天致詞：當廖俊智多次感謝院內同仁，潛台詞是這是他唯一的人脈資源；陳建仁顯然對各方連結如數家珍，還不忘將賴清德總統的「333」美夢列入五大方向之一。

究竟，陳建仁比起廖俊智多的兩樣資產，對中研院未來會產生什麼影響？是會讓中研院走回老路，或如他所言，在前人累積的基礎上，持續開闊前行？不論哪一種，只盼最終都能造福台灣。