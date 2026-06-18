邀請全民加入零錢超人行列！一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷花東長輩餐食照顧

去年9月，一場洪災，帶走了花蓮光復鄉的平靜，隱於花東縱谷的世外桃源，一夜之間滿目瘡痍，所幸在各界資源投入與「鏟子超人」進駐下，救援工作告一段落，地方逐步回歸秩序，災後重心轉向社區復原。一粒麥子基金會18日舉辦「花東關懷，好好吃飯」公益募款記者會，與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手合作，邀請全民加入『零錢超人』行列隨手捐零錢。睽違10年首度公開亮相的喻虹淵也特別擔任「關懷小隊長」，親抱平時隨手存零錢的豬公撲滿，號召大家響應零錢捐計畫，共同守護花東地區長輩的餐食溫暖。

一粒麥子基金會18日下午，於7-ELEVEN 總部門市舉辦「花東關懷，好好吃飯」公益募款記者會，基金會特別邀請藝人喻虹淵（右1），號召全民為花東長輩送暖。 圖／江建泰拍攝

長輩不能挨餓 志工自身受災仍堅持送餐

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，「照顧長輩真的是件不容易的工作」，去年923洪災重創花蓮，位在光復市區的一粒麥子基金會花蓮中心的中央廚房與送餐車隊全數受損，當時對外道路中斷，許多同仁與志工亦為受災戶，卻仍投入清淤工作，並迅速調度其它廚房支援，再以機車接力、徒步繞道方式恢復送餐，將熱食送進長輩家中，展現第一線志工人員在災難中的堅韌與使命感。

923洪災重創花蓮，一粒麥子基金會花蓮中心嚴重受損，所幸各界人士協助清淤，也盡速恢復送餐服務。 圖／一粒麥子基金會提供

社工與志工回憶災後艱辛，許多夥伴家裡全毀、甚至痛失至親，卻仍心繫獨居長者，「一切都來得太突然，我們擔心家人們的安全，也很擔心平常服務的長輩，親手把飯菜送到、看到長輩平安，我們才能放心許多，也謝謝7-ELEVEN給予立即性的協助。」長年的服務就像守護家人，「只能想著一起撐過去」，牽緊彼此的手一起度過難關。

送餐與共餐不只是食物 更是關懷與陪伴

「送餐服務」不只照顧長輩日常餐食，也能探訪、觀察長輩家中需求，即時發現跌倒、身體不適等緊急狀況，來到現場的長輩哽咽分享，「真的很感謝一粒麥子和7-ELEVEN，陪伴我們度過這段艱難的日子，我們正在恢復起來，也慢慢安心下來 。」

「共餐據點」則鼓勵長輩走出家門，與人社交互動，顧及心理支持與安全感，尤其面對重大天災，滾滾泥流蓋掉了當地居民的笑容，即使生活機能恢復，但揮之不去的陰霾，仍壟罩著整個村落，一粒麥子的社工表示，「災後心理重建是一場長跑」，需在災後關鍵期，盡速建立起穩固、完整的陪伴系統。

呂信雄特別感謝各界與7-ELEVEN『把愛找回來』公益募款平台第一時間的及時支援，協助重建送餐管道，也從緊急援助進一步延伸為長期照護行動，為偏鄉長輩打造「不中斷」的安穩防線。

一粒麥子基金會「送餐服務」遇到天災也不曾中斷，除滿足餐食溫暖，也能關懷長輩狀況與需求。 圖／一粒麥子基金會提供

全民加入「零錢超人」行列 全台7300間門市把愛心放大

一粒麥子基金會攜手7- ELEVEN號召全民加入『零錢超人』行列，用零錢挹注愛心，一粒麥子基金會執行長林木泉表示，基金會將運用善款，盡速修復受損的廚房設備與交通車、強化防災防護措施，並擴大運用7- ELEVEN門市待用餐券，由去年80案擴大至200案， 長輩可持120元愛心待用餐券至鄰近門市，24小時彈性領取鮮食，讓長輩在飲食選擇與領取時間上更具彈性，另外也採購高營養、長保存期的食品，組裝為「麥福箱」，可於颱風前先行發放，避免交通中斷造成長輩斷糧。

一粒麥子基金會與7-ELEVEN攜手提供花東鄉鎮長輩溫暖的餐食照顧。防災備援「麥福箱」，象徵災難來臨時，社會各界依然能成為長輩最可靠的溫暖後盾。圖為一粒麥子基金會董事長呂信雄 （左）、一粒麥子基金會執行長 林木泉（右）。 圖／江建泰拍攝

暌違10年，再度公開現身公益活動，藝人喻虹淵此次化身「關懷小隊長」，主動與長輩互動聊天，還親手送上延伸自防災「麥福箱」概念的「關懷暖心籃」，替花東地區長輩加油打氣。

藝人喻虹淵表示「我一直在想為花東受災的長輩們多做些什麼，聽到一粒麥子本身也是受災戶，仍持續關懷與服務長輩，我非常感動，希望大家一起讓小小的零錢成為大大的溫暖，為花東的長輩送暖。」，號召全民一起啟動「零錢放大術」，將日常小零錢化作守護花東的暖心力量，陪伴他們走過災後重建之路。

在台灣，沒有人是一座孤島，民眾可前往7- ELEVEN全台逾7,300間門市，直接投下零錢或使用ibon、OPENPOINT APP線上捐款或零錢包捐款等方式，將零錢化為實際支持花東復原的力量，集結大眾力量，為花東長輩織起一張「營養防護網」。