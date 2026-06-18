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蘭嶼達悟族人划拼板舟「尋親」 菲巴丹群島送別族人返台盼早日再相見

中央社／ 馬尼拉18日專電
蘭嶼達悟族人划拼板舟到菲律賓巴丹群島「尋親」，在完成歷史性航行後，部分族人已於17日下午踏上返台旅程。圖為菲律賓海關、移民局及檢疫單位人員到場處理出境程序。圖／駐菲代表處提供（中央社）
蘭嶼達悟族人划拼板舟到菲律賓巴丹群島「尋親」，在完成歷史性航行後，部分族人已於17日下午踏上返台旅程。圖為菲律賓海關、移民局及檢疫單位人員到場處理出境程序。圖／駐菲代表處提供（中央社）

蘭嶼達悟族人日前划拼板舟到菲律賓巴丹群島「尋親」，在完成歷史性航行後，部分族人已踏上返台旅程。巴丹群島地方政府特別在臉書發文表示珍惜此次相聚，並期待早日再次相見。

達悟族打造20人座拼板舟「黃金友誼號」，15日循300年前海上古道，自蘭嶼啟航前往巴丹群島（Batanes），展開尋親之旅，並於16日傍晚平安抵達。經過交流互動後，部分達悟族人已於17日下午搭乘帆船返台。

巴丹群島省政府17日晚間在官方臉書發文表示，來自蘭嶼的達悟族人憑藉決心、勇氣以及共享的南島民族精神，完成橫越菲律賓北部海域的艱鉅航程，再度串起雙方祖先世代相傳的海上聯繫。

貼文特別以當地語言稱呼達悟族為「同一子宮孕育出的兄弟姊妹」，並寫道，此次停留時間雖然短暫，但「帶回珍貴回憶與共同祖先連結」，關係超越邊界，不會因世代更迭而中斷。

巴丹省政府表示，這次重逢不會是最後一次相聚，而是雙方持續深化關係的新篇章，「謝謝你，蘭嶼。願海象平靜，期待很快再相見。」

菲律賓多家電視台、平面媒體近日也大篇幅報導達悟族人此次航行，讓數百年前曾活躍於巴士海峽的海洋交流，再次進入菲律賓大眾視野。

這些報導多以「歷史性航行」形容此次活動，認為這不僅是一次文化交流，更象徵巴丹群島原住民伊巴丹族（Ivatan）與達悟族重新建立祖先留下的海上連結。

駐菲代表處此次也派員前往巴丹群島支援航行任務，包括協調菲律賓海關、移民局及檢疫單位人員到場，協助族人在沒有國際機場及國際海港的巴丹群島，順利完成入出境程序。

菲律賓警方與海岸防衛隊也派員待命，隨時準備提供協助。

此次達悟族共有100餘人參與尋親航程，雖然部分族人已搭帆船返台，但仍有族人將留在巴丹群島至下週，與駐菲代表處官員及數十名旅菲台灣僑民共同參與年度慶典巴丹節（Batanes Day），重頭戲包括達悟族人與貴賓們一起划舟登岸，重現祖先跨海的歷史場景。

巴丹節重頭戲之一，將是由達悟族人與貴賓共同划舟登岸，重現祖先跨海往來的場景。

菲律賓巴丹群島最北的雅米島（Mavudis島），距離蘭嶼約100公里，蘭嶼口傳歷史，祖先從巴丹島沿著黑潮來到蘭嶼定居，雙方保持熱絡交流，相互貿易、通婚、遷徙，卻因歷史誤會，於300年前斷航，但至今雙方還保持60%族語可相通對話。

蘭嶼 菲律賓 達悟族

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