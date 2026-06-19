新日系精工美學 「東煒玉川」雙捷三重站旁打造清水模地標

當都市高密度開發逐漸飽和，兼具自然水岸與軌道經濟的全方位居住環境，便成為都會頂級住宅的代名詞。深耕建築工藝達37年的東煒建設，近期於三重推出全新建案「東煒玉川」，融合軌道便利、百貨精品、自然水岸，加上雙北極為罕見的「日系全清水模集合住宅」等特色，公開便吸引包含金融菁英、醫師及自營商等高質感客群的熱烈詢問。

【東煒玉川】座落雙捷三重站旁，擁 CITYLINK 百貨機能與 424 公頃大都會公園綠意，地段優勢顯著。 圖／東煒玉川 提供

創立於1989年的東煒建設，過去以「大可山石」、「東煒欽品」、「東煒太和」等建築精品深受市場肯定，公司以台灣少見「新日系清水模建築」為發展，清水模工法因能呈現清水混凝土最質樸、純粹的質地，一向被視為極簡美學的最高指標，過去最常運用於安藤忠雄等大師級建築中。

新日系清水模工法 施工嚴謹

東煒建設總經理趙國祥指出，團隊對於清水模的著迷與鑽研由來已久，「早在2008年的時候，東煒就特別從日本引進專業的師傅和技術，把最正統的日系清水模工法完整帶進台灣。」

趙總經理進一步指出，清水模表現的是它最真實的一面，但也因此沒有任何容錯空間。在施工進行當中，「第一要非常精準，灌了（混凝土）拆了之後，它如果是有非常的不整，那勢必就要拆掉重做；第二個就是灌漿的時候要非常紮實，所以我們要用非常好的混凝土，要非常平滑呈現。這是沒有任何修飾，呈現在所有的人的面前。」 這種對細節的偏執，也讓「東煒玉川」展現出豪宅等級工藝水準。

同時，「東煒玉川」結構安全上導入「日本住友理工制震系統」與頂級「拜鐵膜」防水技術，並申請「鑽石級綠建築」認證，展現出東煒建設對於建築上的用心刻畫。

捷運三重站具備機場捷運與中和新蘆線雙捷優勢，從基地步行僅約 300 公尺即可抵達。 圖／東煒玉川 提供

雙捷三重站約300米 機能全到位

除工藝上的追求，「東煒玉川」地段強勁，從基地步行至捷運三重站僅約300公尺，三重站同時具備雙捷運交通、百貨機能優勢，此站接軌機場捷運線、中和新蘆線，享一站即達台北車站，待台北雙子星完成後，立即享受國門黃金紅利。而與捷運站共構的百貨地標「CITYLINK 三重店」日前已正式營運，吸引「壽司郎」、「北村豆腐家」、「31冰淇淋」、「松本清」等多家連鎖餐飲、生活百貨進駐，未來住戶步行即可享有便利時尚生活。

鄰近 424 公頃新北大都會公園，提供住戶珍稀的水岸綠野環境與休閒運動空間。 圖／東煒玉川 提供

最難能可貴的是，在享受繁華百貨便利之餘，轉身又能立刻隱入公園宅獨有的靜謐氛圍，「東煒玉川」臨重陽公園以及面積高達424公頃的新北大都會公園 。新北大都會公園規模相當於16座大安森林公園，為住戶提供了極為珍稀水岸與綠野「森態體驗」 。不論是晨間慢跑、假日親子野餐，或是單純坐在陽台遠眺，大片綠意皆能為緊湊的都市節奏帶來絕佳的鬆弛與療癒。

「東煒玉川」打造雙北罕見的新日系清水模住宅，展現極簡建築美學與嚴謹施工工藝。 圖／東煒玉川 提供

公園水岸＋學區 展現高品質人文

除了大都會公園，並鄰近明星學區集美國小，周邊環境散發著濃厚的人文氣息與優質的居住質感，對於重視下一代教育與生活環境的家庭來說，無疑是極具吸引力的精華地段。

為了實現最高居住品質，「東煒玉川」在895坪的基地規模，卻特別採用低建蔽率規劃，將近200坪的空間留給私享景觀中庭，東煒更與TSUTAYA BOOKSTORE社區公設選書合作。趙總經理分享：「住戶其實不用跨出社區，在自家社區裡面就能直接看到滿滿的綠意。」

社區規劃低建蔽率，將近 200 坪空間留給私享景觀中庭，營造充滿綠意的居住氛圍。 圖／東煒玉川 提供

「東煒玉川」以質感精品宅刻畫，同時享受雙捷運強勁地段、424公傾大都會公園綠意、集美國小優質學區、清水模精品建築等特色，完美對位日本東京「二子玉川」融合綠意、百貨與交通機能的理想生活圈。「品牌力」加「產品力」讓個案在此波市場中脫穎而出，對於重視建築品質、生活環境的購屋族而言是難得一見的標的。

【東煒玉川】建案資訊

產品規劃：22 - 31坪

接待會館：新北市三重區朝陽街88號（重陽公園旁）

貴賓專線：(02)2939-1888

建築行銷：新聯陽機構 - 新聯信廣告股份有限公司

官方網站：https://tungweijadeaqua.com.tw/