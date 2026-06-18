台灣弦樂團遠赴梵蒂岡演出 教宗良十四世致意邀請加碼

外交部長林佳龍今天在社群媒體表示，來自天主教台中教區的「聖采琪聯合弦樂團」赴梵蒂岡演出，並出席教宗良十四世公開接見活動，現場演奏「天黑黑」等歌曲，並獲得教宗致意，邀請現場加碼一曲。

林佳龍在臉書發文表示，一早收到駐教廷大使賀忠義傳回的畫面，得知來自天主教台中教區的「聖采琪聯合弦樂團」於當地時間17日參加教宗良十四世（Pope Leo XIV）公開接見活動，並於前一天晚間受邀在宗座國際聖母學院演出，讓台灣的悠揚樂音迴盪在梵蒂岡。

林佳龍指出，從駐教廷大使館傳回的影片中，可以聽見聖采琪聯合弦樂團演奏「天黑黑」及「月亮代表我的心」等膾炙人口的曲目。熟悉的台灣旋律在梵蒂岡響起，讓人感受到文化跨越語言與距離的感染力。

林佳龍表示，教宗良十四世在致詞時，特別向來自台灣的聖采琪聯合弦樂團致意；在大合照時，除鼓勵和感謝樂團的精彩演出外，更邀請樂團現場加碼演奏一曲。

林佳龍說，此次聖采琪聯合弦樂團赴梵蒂岡演出，是應外交部推動「台灣文化在歐洲2026」系列活動邀請前往參與。相信文化交流最珍貴的地方，是透過音樂、戲劇、藝術等媒介傳播和互動，也讓更多朋友認識台灣。

林佳龍表示，聖采琪聯合弦樂團源自台中沙鹿天主堂，在美籍瑪利諾修會安德森神父（Fr. Kurt JosephAnderson）鼓勵下成立。安德森神父在台奉獻超過50年，2018年政府為表彰其長年服務台灣的貢獻，頒予中華民國身分證。當時林佳龍擔任台中市長，也請市府人員前往沙鹿天主堂轉發身分證，歡迎安神父成為台中市民。

林佳龍感謝賀忠義及外交人員的安排，也感謝安德森神父及聖采琪聯合弦樂團所有成員的努力與付出。他表示，台灣音樂能夠在教廷留下溫暖且深刻的記憶，「相信很多人看了，都會和我一樣感到溫暖和驕傲。」