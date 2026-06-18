廖俊智任中研院長後滿頭白髮 蔡英文認虧欠很多

中央研究院18日舉行新、卸任院長交接典禮，副總統蕭美琴（左1）、卸任院長廖俊智（左2）、新任院長陳建仁（右2）與前總統蔡英文（右1）於禮成後合影留念。中央社

中央研究院今天舉行新卸任院長交接典禮，前總統蔡英文說，中研院在中研院院長廖俊智帶領下持續累積學術能量，「家裡有你真好」，但見他如今滿頭白髮，也覺得自己虧欠他很多。

前副總統陳建仁21日起將接任中央研究院第13任院長，任期從今年6月21日起至120年6月20日。中研院今天舉行新卸任院長交接典禮，在副總統蕭美琴監交下，廖俊智將印信交給陳建仁，包含前總統蔡英文、中研院前院長李遠哲等人出席交接典禮。

蔡英文今天以貴賓身分致詞時感性表示，完成交接的兩名中研院院長，一位是10年前自己剛就任總統時親自核定的學術領袖，另一位則是擔任總統任內並肩工作、一起面對許多挑戰的重要夥伴，今天她也要以一個老朋友的心情，向兩位敬重的學者表達感謝與祝福。

蔡英文表示，中研院除了科學研究也有深厚的人文底蘊，帶領著台灣不斷的追求知識探索真理，這十年來在廖俊智帶領下，中研院完成許多重要工作，不僅推動院內制度與觀念的更新，也提出了成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬卓越人才的三大願景，讓中研院在追求卓越同時也積極回應社會的需要。

蔡英文也細數，中研院參與了人類歷史上第一張黑洞影像發表，也有新一代20位元超導量子晶片自研自製並導入量子電腦系統，中研院在淨零永續、公共衛生，前瞻科技以及人文社會研究上持續累積台灣學術能量，特別是南部院區在2024年的正式開幕啟用，代表國家科研能量向南扎根，也讓基礎研究社會需求跟區域發展有更緊密連結。

蔡英文也向廖俊智說，「10年前，你說有事回家幫忙；十年後，我們要說家裡有你真好」，謝謝廖俊智10年來的承擔及毫無保留的付出，也對於現在廖俊智滿頭白髮很內疚，覺得自己虧欠廖俊智很多，但希望未來中研院跟台灣整體社會仍有廖俊智的參與，讓台灣可以更好。

對於陳建仁將接任中研院院長，蔡英文也透露，大家覺得「大仁哥」都很溫暖、誠懇，「但我告訴各位，他真的很堅定」，不論是擔任副總統、行政院長期間，他始終展現出學者的嚴謹、公僕的韌性以及讓人安心的人格特質。

蔡英文表示，未來面對極端氣候、地緣政治變局、人工智慧等挑戰，台灣會比以前更需要中研院提出專業前瞻的意見，相信陳建仁會以他溫柔堅韌的力量，帶領中研院繼續深化研究、培育人才等，為國家發展提供更堅實的學術根基，期待中研院在自由探索中追尋真理，深化台灣知識力量，讓台灣面對世界變局時更有能力走向未來。