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台灣電動巴士巴拉圭上路 陳明祺檢視運作實況

中央社／ 台北18日電
外交部政務次長陳明祺（右2）率團出訪巴拉圭，期間與巴國公共工程部次長費南德茲（Emiliano Fernández，另譯：費蘭德斯，左1）試乘體驗台灣產電動巴士。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真　　　115年6月18日
外交部政務次長陳明祺（右2）率團出訪巴拉圭，期間與巴國公共工程部次長費南德茲（Emiliano Fernández，另譯：費蘭德斯，左1）試乘體驗台灣產電動巴士。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真　　　115年6月18日

外交部今天表示，巴拉圭引進30輛台灣製造的電動巴士已全數投入營運，外交部政務次長陳明祺訪問巴拉圭期間檢視電動巴士先導計畫，也搭上電動巴士檢視運作實況；台巴將持續推進智慧運輸解決方案，協助巴拉圭達成綠色運輸轉型的國家目標。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺於15日率團訪問南美洲友邦巴拉圭期間，在巴拉圭公共工程部次長費南德茲（Emiliano Fernández，另譯：費蘭德斯）陪同下，檢視台巴合作電動巴士先導計畫並體驗台灣電動巴士運作實況。

費蘭德茲向訪團說明，台灣電動巴士上路後廣受巴拉圭民眾好評，其運行平穩、座椅舒適、空調系統與貼心的無障礙空間等特點尤其受到使用者稱讚。台灣電巴無噪音、零污染，為巴拉圭交通發展帶來全新體驗。

外交部表示，陳明祺一行實地搭乘電巴行駛市區路線，試用電子收費系統並向同車乘客詢問搭乘感想，民眾表示自從引進台灣電巴以來就固定搭乘通勤，體驗大眾運輸工具帶來前所未有的舒適感，希望未來能持續引進。

外交部說明，台灣與巴拉圭合作的「電動巴士先導計畫」，2025年在外交部長林佳龍大力推動下，巴拉圭引進30輛台灣製造的電動巴士，今年3月全數投入營運，對於改善巴拉圭首都亞松森大眾運輸品質已見成效。未來兩國將秉持互惠共榮精神，持續推進智慧運輸解決方案，協助巴拉圭達成綠色運輸轉型的國家目標。

巴拉圭 巴士 電動

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