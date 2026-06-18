中研院院長交接 蔡英文笑談廖俊智白髮「家裡有你真好」 陳建仁接掌

中央研究院今（18）日舉行院長交接典禮，由中研院院士陳建仁正式接任中研院第13任院長。卸任院長廖俊智將象徵「中研院重擔」的擔仔麵交給新任院長陳建仁，並準備8吋晶圓雷射刻製的肖像紀念品，分別贈送前總統蔡英文與副總統蕭美琴，為儀式增添溫馨氣氛。陳建仁表示，未來將推動五大方向，打造中研院成為引領亞太、接軌世界的卓越學術研究機構。

交接典禮由蕭美琴監交，蔡英文受邀出席，前院長李遠哲、教育部次長張廖萬堅、外交部政務次長吳志中、台大校長陳文章等人皆到場觀禮。

蕭美琴指出，中研院不僅是台灣學術研究最高殿堂，更肩負回應社會需求與引領國家發展的重要責任。她肯定廖俊智過去十年帶領中研院在淨零永續、量子科技及人工智慧（AI）等關鍵領域取得亮眼成果，並推動南部院區成立，強化台灣科研量能與國際連結。

蕭美琴表示，當前全球正面臨極端氣候、地緣政治變局、供應鏈重組、淨零轉型及數位轉型等多重挑戰，尤其AI快速發展帶來倫理、法規監理及就業環境等新課題，考驗各國治理能力。期許陳建仁發揮深厚學術專業與國際視野，持續推動跨領域整合與創新突破，提升台灣學術競爭力，並培育更多頂尖人才。

回顧十年任期，廖俊智表示，當年返台接任院長時曾被問到要帶什麼回台灣，他的答案是帶回新的觀念、制度與做法，讓中研院在AI主導的新科學時代具備更高前瞻性與整合性。他任內以「雄心善智」為精神，推動「成就全球頂尖研究」、「善盡社會關鍵責任」及「延攬培育卓越人才」三大願景，首任期著重制度改革，第二任期則聚焦量子科技、淨零與防疫科技等跨領域研究，並確立南部院區發展方向。

「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」，陳建仁指出，中研院能有今天的成就，來自歷任院長、院士及全院同仁長期累積的努力。展望未來，將推動五大方向，一是持續追求學術卓越，二是打造中研院成為亞太卓越研究機構，三是回應國家與全球關鍵需求，四是推動知識傳承與公共溝通，五是建構負責任的人工智慧（AI）與資料治理制度。

陳建仁指出，面對少子化、高齡化、氣候變遷、能源轉型及全球健康風險等挑戰，中研院將持續整合跨領域研究成果，以人文與科學證據支持公共政策，並透過兒童科普日、南院開放日、中研講堂及《研之有物》等平台，推動知識走入社會，深化學術與大眾的交流對話。

蔡英文則以溫暖口吻回顧與兩位院長共事經驗。她笑說，今天看到廖俊智滿頭白髮，還特地向陳建仁確認「十年前白髮有這麼多嗎？」得到否定的答案。她對廖俊智說，「十年前你說家裡有事回家幫忙，十年後我們要說，家裡有你真好。」

蔡英文表示，陳建仁長年投入流行病學與公共衛生研究，是大家熟悉的「大仁哥」，溫暖卻堅定，在壓力愈大的時候愈能保持冷靜，始終展現學者的嚴謹與公僕精神。面對極端氣候、淨零轉型等挑戰，她期待陳建仁帶領中研院持續深化人才培育，為國家發展提供堅實的學術根基，讓台灣在自由探索中追求真理，累積面對世紀變局的知識力量。