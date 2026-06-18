快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

廖俊智掌中研院10年變滿頭白髮 蔡英文細數功勞：虧欠你很多

聯合報／ 記者何定照／即時報導
中央研究院上午舉行院長交接典禮，由院長廖俊智（左二）交接給新任院長陳建仁（右二）院士，典禮由副總統蕭美琴（左一）監交，前總統蔡英文（右一）出席。記者曾吉松／攝影
中央研究院上午舉行院長交接典禮，由院長廖俊智（左二）交接給新任院長陳建仁（右二）院士，典禮由副總統蕭美琴（左一）監交，前總統蔡英文（右一）出席。記者曾吉松／攝影

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給第13任院長陳建仁院士。10年前透過越洋視訊面試廖俊智的前總統蔡英文，今天也來到現場，表示廖俊智10年前說「家裡有事」答應回國幫忙，如今她要說「有你，家裡真好」。

她也說，她進場時看到廖俊智滿頭白髮，很驚訝，因為10年前應該不是如此，經確認，廖俊智剛來時確實白頭髮確實只有一點。「我虧欠我們院長很多！」

蔡英文說，中研院這10年來在廖俊智帶領下，完成許多重要工作，包含制度與觀念的更新、成就全球頂尖研究，並善盡社會關鍵責任。中研院不但參與史上第一張黑洞照片的發表，也看到在量子晶片、量子電腦等尖端科技的投入。

蔡英文表示，中研院在傳染病防治、公共衛生、人工智慧以及人文社會研究上，也持續壯大台灣的學術能量。特別是南部院區在2024年的進展，讓基礎研究與社會需求、區域發展有更緊密的連結。

蔡英文也稱讚她昔日副手陳建仁，他們一起工作的幾年裡，即使在壓力最大的時候，他也能冷靜下來，並非常有耐心地把複雜的跨領域問題講清楚，無論是在擔任副總統或行政院長期間，他始終展現出學者的嚴謹、溫暖的韌性以及仁愛的人格特質。

蔡英文說，未來面對AI發展、能源轉型、公衛挑戰，國家更需要中研院提出專業的前瞻建議，她相信陳建仁會以溫柔堅定的力量，帶領中研院繼續深化研究、培育人才，為國家發展提供更堅實的學術根基。

中研院 廖俊智 蔡英文

延伸閱讀

廖俊智卸任中研院長 「把不可能任務化為Mission Incredible」

即將卸任 廖俊智為中研院留下「價值」

陳建仁接掌中研院將推動5大方向 打造成為亞太卓越研究機構

當年選院長 蔡英文越洋「面試」廖俊智

相關新聞

廖俊智掌中研院10年變滿頭白髮 蔡英文細數功勞：虧欠你很多

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給第13任院長陳建仁院士。10年前透過越洋視訊面試廖俊智的前總統蔡英文，今天也來到現場，表示廖俊智10年前說「家裡有事」答應回國幫忙，如今她要說「有你，家裡真好」。

政院修法祭重懲 吸毒者預防性吊照 毒駕致死、重傷終身禁考

毒駕案件層出不窮，行政院今日再通過「道路交通處罰條例」、「毒品危害防制條例」修法草案，規定毒駕者將吊銷駕照且3年內不得再考領，毒駕致人重傷或死亡終身不得考照，並建立吸毒者預防性吊照機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照。

彰師大3教授涉性騷遭彈劾 監委：衛福部至今未獲學校行政調查處分書

監察院今天表示，通過監委紀惠容、葉大華所提「國立彰化師範大學輔導諮商學系張景然、黃宗堅及王智弘等3位教師性平案件」彈劾案，並就彰師大調查程序未周全、諮商心理師執業監管機制不足，以及諮商輔導領域礙於師徒制權勢關係而陷入求助困境及機構背叛效應等結構性問題，要求衛福部會同教育部盡速尋求解決方案。

陳建仁接掌中研院 蕭美琴監交：我常看不見他的車尾燈

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給第13任院長陳建仁院士，典禮由副總統蕭美琴擔任監交人。蕭美琴致詞表示，她代表賴總統前來，向廖俊智致謝，也讚嘆新任院長陳建仁經常讓她看不到他的車尾燈。

陳建仁接掌中研院將推動5大方向 打造成為亞太卓越研究機構

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給第13任院長陳建仁院士。陳建仁致詞時表示將在既有基礎上推動五大方向，包括打造中研院成為亞太卓越研究機構，回應國家與全球的關鍵需求。

影／政院加速電子煙修法 石崇良：最快下周送立院

衛福部長石崇良上午出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第15次全體委員會議，會前受訪表示，有關於電子煙的加強管理，已經送交菸害防制法的修正草案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。