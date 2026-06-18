廖俊智掌中研院10年變滿頭白髮 蔡英文細數功勞：虧欠你很多

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給第13任院長陳建仁院士。10年前透過越洋視訊面試廖俊智的前總統蔡英文，今天也來到現場，表示廖俊智10年前說「家裡有事」答應回國幫忙，如今她要說「有你，家裡真好」。

她也說，她進場時看到廖俊智滿頭白髮，很驚訝，因為10年前應該不是如此，經確認，廖俊智剛來時確實白頭髮確實只有一點。「我虧欠我們院長很多！」

蔡英文說，中研院這10年來在廖俊智帶領下，完成許多重要工作，包含制度與觀念的更新、成就全球頂尖研究，並善盡社會關鍵責任。中研院不但參與史上第一張黑洞照片的發表，也看到在量子晶片、量子電腦等尖端科技的投入。

蔡英文表示，中研院在傳染病防治、公共衛生、人工智慧以及人文社會研究上，也持續壯大台灣的學術能量。特別是南部院區在2024年的進展，讓基礎研究與社會需求、區域發展有更緊密的連結。

蔡英文也稱讚她昔日副手陳建仁，他們一起工作的幾年裡，即使在壓力最大的時候，他也能冷靜下來，並非常有耐心地把複雜的跨領域問題講清楚，無論是在擔任副總統或行政院長期間，他始終展現出學者的嚴謹、溫暖的韌性以及仁愛的人格特質。

蔡英文說，未來面對AI發展、能源轉型、公衛挑戰，國家更需要中研院提出專業的前瞻建議，她相信陳建仁會以溫柔堅定的力量，帶領中研院繼續深化研究、培育人才，為國家發展提供更堅實的學術根基。