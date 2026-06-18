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陳建仁接掌中研院 蕭美琴監交：我常看不見他的車尾燈

聯合報／ 記者何定照／即時報導
中央研究院今天舉行院長交接典禮，由廖俊智院長（左）交接給陳建仁院士（右）。監交人為副總統蕭美琴（中）。記者曾吉松／攝影
中央研究院今天舉行院長交接典禮，由廖俊智院長（左）交接給陳建仁院士（右）。監交人為副總統蕭美琴（中）。記者曾吉松／攝影

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給第13任院長陳建仁院士，典禮由副總統蕭美琴擔任監交人。蕭美琴致詞表示，她代表賴總統前來，向廖俊智致謝，也讚嘆新任院長陳建仁經常讓她看不到他的車尾燈。

蕭美琴說，當初廖俊智一句「家裡有事，回家幫忙」，開始在中研院奉獻，希望他之後可以繼續關心家裡的事。中研院在廖俊智帶領下，在量子科技以及人工智慧等前瞻領域都交出驚艷世界的成績單，在後疫情時代更深化台灣與國際學術社群的連結。

她說，廖俊智也讓中研院不僅深耕基礎研究，更敏銳回應各種社會真實需求。在他的第一任期致力建立制度與觀念的革新，確立成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任，與延攬培育卓越人才等三大領域。是這些扎實的基礎，讓大家見證人類史上首張黑洞影像的誕生，也向世界驕傲的展示中研院自製的5位元超導量子晶片。

蕭美琴說，在第二任期，廖俊智更展現強韌的行動力，推動南部院區的建置，2024年啟用的南部院區是科研能量向南扎根的里程碑，更是淨零、量子與永續農學的強大樞紐。「台灣能夠在全球科技版圖站穩腳步，廖院長功不可沒。」

談到陳建仁，蕭美琴讚他不但是享譽國際的流行病學泰斗，更是台灣在過去數十年中，經歷無數公衛挑戰以及疫情風暴的時候，最溫暖安定的依靠。

蕭美琴說，陳建仁經常讓她看不到他的車尾燈，她雖然也像陳建仁曾任的一樣擔任副總統，但陳建仁在公衛等領域的成就，她永遠只能仰望。現在陳建仁擔任中研院院長，也讓她持續仰望。她相信陳建仁接班掌舵，會是中研院的幸事，更是台灣深化國際連結、穩步向前的重要關鍵。

蕭美琴說，尤其是現在世界充滿極端氣候威脅、地緣政治的變局、供應鏈重組、淨零轉型、數位轉型等多重急迫性，都考驗台灣社會的韌性。在國際許多AI領先領域的專家，近期也指出AI的發展有一些倫理道德以及法規環境、監理制度，尤其是對未來科學跟人類之間的關聯性以及就業環境帶來不確定性的發展，都是非常重要的課題。

蕭美琴 陳建仁 中研院

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