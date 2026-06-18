陳建仁接掌中研院將推動5大方向 打造成為亞太卓越研究機構

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給第13任院長陳建仁院士。陳建仁致詞時表示將在既有基礎上推動五大方向，包括打造中研院成為亞太卓越研究機構，回應國家與全球的關鍵需求。

陳建仁表示，五大方向首先是持續追求學術卓越。他將秉持人文社會與自然科學均衡發展的理念，持續支持原創性、前瞻性及高潛力的研究；盡力完善研究支持制度，強化長期型研究計畫與跨領域研究機制，使研究人員不受短期績效限制等。

更重要的是，他將加強與國內各研究大學及機構的密切合作，組成重點人文及科技領域的國家隊，努力實現賴清德總統的333願景。

再來則是打造中研院成為亞太卓越研究機構。陳建仁說，中研院將擴大與全球頂尖研究機構的實質合作，共同主導與規畫跨國研究，使台灣在國際學術網絡中，躍升為倡議者與領航者；並提供涵蓋青年學者到頂尖研究者更完善的制度支持，讓國際人才願意長期深耕於中研院。

第三方向則是回應國家與全球的關鍵需求。陳建仁表示，他長期從事公共衛生研究，深深知道人文與科學研究不只是知識探索，更是公共信任、國家治理與全球合作的重要基石。面對少子化、高齡化、氣候變遷、能源轉型及全球健康風險等重大挑戰，中研院將持續發揮知識整合與科技研發的優勢，以人文及科學證據支持公共政策。

此外，陳建仁說，中研院也將推動知識傳承與公共溝通。在人才培育方面，持續精進國際研究生學程（TIGP）及與國外大學合作培育國際博士生計畫（TIGP-X），強化中研學者計畫及各項青年人才培育機制。同時將建立跨世代學術傳承機制，鼓勵院士及資深研究人員積極參與青年學者培育工作等。

第五大方向則是建構負責任的人工智慧與資料治理制度。陳建仁說，面對人工智慧快速發展，中研院除持續投入前瞻研究，也應建立兼顧倫理、隱私、人權保障與社會信任的治理架構，使臺灣成為國際重要的 AI 研究與治理典範。

陳建仁說，他相信人文與科學研究的價值不僅在於發現，更在於服務。他表示，一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠，他期待讓中研院持續成為推動知識創新與人類文明進步的重要力量，共同打造引領亞太、接軌世界的卓越學術研究機構。