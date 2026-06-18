管碧玲邀英國駐台代表首登海巡艦 體驗包粽慶端午

端午將至，海委會主委管碧玲邀英國在台辦事處代表包瓊郁等人登上雲林艦，體驗包粽、製作香包等活動，這也是英國在台辦事處代表首度登上海巡大型艦艇，展現台英關係持續深化。

管碧玲日前邀請包瓊郁及英國在台辦事處政治新聞署長何泰曦，共同登上海巡署4000噸級雲林艦，透過端午文化活動，向全年無休守護海疆、執行救生救難任務的海巡人員提前送上祝福。

管碧玲致詞時表示，端午節傳統蘊含團結合作、共同守護生命的深刻意涵。海巡艦艇上部分重要設備是英國品牌，如同台英共伴合作，一同守護台灣周邊海域、一起維護區域和平。

包瓊郁說，對在地熱情接待與豐富文化體驗表達由衷感謝。登艦體驗端午文化品嚐「台灣味」，是令人難忘的體驗，將成為一生珍藏的回憶。

在談及雙邊發展時，包瓊郁也以「粽子」裡糯米的黏性比喻台英關係越來越黏，象徵雙方合作具備高度韌性持續成長；更引用英語諺語「Friends who eattogether stay together（同桌吃飯，感情長久不散）」，強調台英雙方在維護和平、守護海洋等共同價值上，已建立深厚夥伴關係。

活動現場洋溢濃厚端午節氛圍，海巡人員向英國駐台代表介紹台灣北部粽、南部粽的特色與文化意涵；管碧玲也示範折粽葉、填料及綁繩技巧，並按步驟教導包瓊郁包出人生第一顆台灣粽。

過程中包瓊郁笑稱管碧玲是「包粽老師」，管碧玲則稱讚包瓊郁第一次包粽就有模有樣。台英雙方及雲林艦海巡人員也共同手作香包，將艾草與香料裝入香包中，象徵平安健康，寓意海巡人員長年守護海疆安全、守護國人安心的使命。

管碧玲接著向包瓊郁介紹端午節期間懸掛菖蒲、艾草及配戴香包等傳統習俗，這些習俗衍生出台灣民間運用菖蒲、艾草及香茅來養生保健、安定心靈的生活文化；管碧玲更當場示範兒時母親教導的收驚方式及台語口訣「毋驚無代誌，驚對耳仔尾溜溜去」，即驅除不安、祈求平安。

會後管碧玲更拿出特別的「香菜口味乖乖」等物贈送給包瓊郁，讓喜歡香菜的包瓊郁大為驚喜。包瓊郁則以曾為皇室專屬飲品的英國品牌氣泡酒回贈，象徵尊榮、好運與源源不絕生命力，為台灣獻上真誠的祝福。

海洋委員會表示，繼今年初邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言及分處長張子霖登艦體驗春節文化後，這次再度邀請英國在台辦事處代表包瓊郁及署長何泰曦登艦體驗端午文化，不僅讓國際夥伴近距離認識台灣海巡，也展現台灣作為海洋國家，持續與理念相近國家深化合作，共同守護海洋安全與區域和平穩定的決心。