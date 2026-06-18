廖俊智卸任中研院長 「把不可能任務化為Mission Incredible」

中央研究院今天舉行院長交接典禮，由廖俊智院長交接給陳建仁新任院長。廖俊智致詞時表示，10年前他接任院長時，像是湯姆．克魯斯的「不可能的任務」，現在一切目標終於逐漸成形，化為屬於中研院的Mission Incredible。

廖俊智說，今天院長交接對他不僅是職務的交棒，更是人生最具意義的一段歷程。他首先向所有的同仁表達最誠摯的謝意，「沒有你們，我這10年會過得很辛苦。」

廖俊智回想10年前的6月1日，表示當時由時任總統的蔡英文越洋視訊面試，要他兩周內立即回台。他在6月21日接任，當時外有社會的高度期待，內則面臨帶領中研院，面對全世界日益升高的國際競爭以及科研挑戰，讓他覺得這幾乎像是Tom Cruise演的「不可能的任務」（Mission Impossible）。

他說，然而這些挑戰，也像Tom Cruise電影有很多幕後布局、團隊組合，以及配套措施。因此在達成Mission Impossible之前，有很多Mission invisible要進行，對他而言是新的觀念、制度與做法，讓中研院在人工智慧主導的新科學時代，能具備更高的前瞻性與整合性。

他說，上任那一年，人工智慧打敗世界棋王，他就任後第一通電話便是打給已故資訊所研究員陳昇瑋，規畫人工智慧在中研院及台灣發展的方向，也發現學界太習於過去數十年來做法，研究風氣與文化甚至考核方式，都以傳統論文發表為主。

廖俊智說，他因此在上任之初，提出以「雄心善智」的精神，將「成就全球頂尖研究」、「善盡社會關鍵責任」及「延攬培育卓越人才」3大願景，落實為院務發展的目標。今天他也製作印有「雄心善智」的杯子，送給在場的副總統蕭美琴及蔡英文，並將補送給新任院長陳建仁。

廖俊智細數10年來帶來的改變，其中許多是觀念、制度與價值的累積。在第一任期，他著重於建立制度，調整考核、升等與獎勵機制，以及研究計畫申請、審查制度，重視研究工作的「原創性、影響力與長期貢獻度」，鼓勵同仁跨域合作、投入關鍵議題研究；後續推動敘述式履歷，希望讓研究人員的多元貢獻獲得更完整的呈現；持續優化攬才留才及獎才的制度；也致力建構友善且包容的職場文化。

第二任期在疫情中開始，他與同仁積極布局前瞻科研，推動議題導向與跨領域整合研究，強化國際合作，強調從基礎研究到應用發展的垂直整合，讓學術成果轉化為對社會具體有益的力量。

在成就頂尖研究方面，從人文社會科學領域深具影響力的學術專書，到數理與生命科學領域屢登國際頂尖期刊的重要發現；從參與人類史上首張黑洞影像的觀測，到量子計畫等，皆展現中研院追求卓越、勇於探索未知的精神。

在社會關鍵責任方面，他與同仁在疫情期間，大力協助政府測試各種疫苗及開發mRNA技術。之後，他推動淨零5支箭，為台灣的能源轉型，及永續發展奠定基礎。

在量子科技方面，他在2020年首度向時任總統蔡英文報告量子科技發展的重要性，之後政府啟動量子國家隊。南部院區的落成及發展，更是他10年來的重要里程碑之一，把「世界最先進的科技」及「臺灣文史社會的研究」帶到南台灣。如今也成功聚焦量子科技、淨零轉型等關鍵議題，為台灣下一世代的學術與科技發展奠定重要基礎。

廖俊智說，他也積極推動科學普及，透過《研之有物》、「中研講堂」，及在廣受歡迎的院區開放日之外，新增兒童科普日及南院開放日等活動，成功拉近科學與社會大眾的距離。同時也擴大國際鏈結，以國際研究生學程優化等，吸引來自世界各地的人才，並在此基礎上推動中研學術大會，促進跨領域與跨世代的對話與交流。

廖俊智說，透過這些，當初看似「不可能的任務」逐步化為屬於中研院的「Mission Incredible」。10年前，媒體問他為什麼回來台灣，他隨口說出「家裡有事，回家幫忙」。如今中研院早已是他的家，他將擔任生物化學研究所的特聘研究員，用不同的身分全心投入學術工作，繼續關心並支持中研院的發展。